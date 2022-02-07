美股掃陰霾！台股開紅盤收漲逾200點 法人：本周挑戰萬八
台股虎年今天開紅盤，盤中指數漲幅一度收斂，但在金融與傳產兩大類股攜手大漲帶動下，指數終場收在最高點1萬7900點，大漲225點、漲幅1.28%，順利站回季線之上，成交值3050億元；上櫃指數也收在今天最高價，漲幅0.91%。
三大法人動向方面，自營商賣超9.28億元，投信買超23.54億元，外資及陸資賣超64.07億元，合計賣超49.81億元。
PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股歷經11天休市期間，美股重要指數全數大漲，包括S&P500上漲3.3%、科技股為主的那斯達克指數強彈4.1%、費半指數上漲3.1%，顯示美股已陸續消化對於聯準會升息進程及縮表的擔憂，一掃春節連價前台股面臨的疑慮。此外，台股基本面強勁，搭配高殖利率優勢，預料虎年開紅盤後有機會吸引低接買盤進場布局優質個股，指數本周有望站穩季線之上，並挑戰萬八大關。
台股早盤大漲近200點，盤中電子股拉回，漲點一度收斂，所幸在金融股接棒撐盤，午盤過後航運股急拉，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海攻上漲停，帶動台股勁揚。
晶圓雙雄今天雙雙收黑，台積電以上漲8元開出，最後翻黑收在635元；聯電則因市場擔憂半導體成熟製程供過於求，大跌近5%收在54.5元。半導體矽晶圓廠環球晶則因公開收購德商世創失利，股價大跌6.6%、收在720元；環球晶母公司中美晶股價同步重挫5%、收199元。
葉獻文指出，從基本面來看台股確實無虞，主計處預估2021年第四季經濟成長率為4.88%，較去年11月預測值增加0.73個百分點，2021年全年經濟成長率概估也上修為6.28%，較原先的6.09%預測值上修0.19個百分點，主要受益於國內產能持續提升，出口動能大幅增加，挹注經濟表現，另一方面，晶圓龍頭大廠今年資本支出將擴大至400億美元至440億美元，此舉也將大幅提振今年台灣經濟表現。
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