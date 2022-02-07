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台股上漲225.9點 三大法人賣超49.81億

經濟日報 / 記者馬琬淳／台北即時報導
台股貨櫃三雄強勢奔漲停，金融股大漲帶動下，指數收在最高17,900.3點，上漲225.9點，成交量3,050.71億元。記者余承翰／攝影
台股貨櫃三雄強勢奔漲停，金融股大漲帶動下，指數收在最高17,900.3點，上漲225.9點，成交量3,050.71億元。記者余承翰／攝影

台股今（7）日新春開紅盤，雖然一度因台積電開高走低，漲幅收斂至17,712.35點，但在貨櫃三雄強勢奔漲停，金融股大漲帶動下，指數收在最高17,900.3點，上漲225.9點，成交量3,050.71億元；三大法人賣超49.81億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超64.07億元，投信買超23.54億元，自營商賣超（合計）9.28億元，其中自營商（自行買賣）買超6.48億元，自營商（避險）賣超15.77億元。

今航運股跌深反彈大漲，貨櫃三雄、長榮航亮燈漲停，鋼鐵股同步大漲，大成鋼、中鴻皆有超過7%的漲幅，金融股股價也點火走強，但台積電、聯電等權值股下跌收黑，聯電開低收54.5元，下跌2.8元，跌幅4.89%。另受到環球晶併購德國世創（Siltronic）失利影響，環球晶跌幅超過6%，台勝科更跌停鎖死。大盤指數終場收在17900.3點，漲幅1.28%。

自營商 台積電 三大法人 台股 金融股

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