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虎虎生風！台股虎年開紅盤上漲225點收17,900點

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股今（7）日收盤上漲225.9點，漲幅1.28%，收盤指數17,900.30點，成交量3,050.7億元。圖／聯合報系資料照片
台股今（7）日收盤上漲225.9點，漲幅1.28%，收盤指數17,900.30點，成交量3,050.7億元。圖／聯合報系資料照片

台股今（7）日收盤上漲225.9點，漲幅1.28%，收盤指數17,900.30點，成交量3,050.7億元。台積電（2330）收盤下跌1元，收盤價635元。

台股於今日為2022年開出紅盤，開盤指數17,674.4點，盤中震盪後走高，大漲超過200點，法人表示，盤勢符合市場對於農曆新年後開盤的期望，但其中稍微異於市場預期的部分在於結構。

新光投信董事長劉坤錫表示，今天市場原本看好科技類股，不過今日科技類股反而無特殊表現，而金融、傳產、航運等類股則強勢支撐，尤其以貨櫃三雄長榮（2603）、萬海（2615）、陽明（2609）表現佳。劉坤錫預期，近期國際股市若持續維持反彈格局，台股將有機會回到萬八，前提是美股沒有連續性重挫。

劉坤錫說，預計本周產業輪動速度快，科技類股仍有機會表現，但建議投資人不追高，選擇價值型標的，如基期低或去年表現穩定、獲利佳的個股，是比較安全的投資策略。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：矽力-KY（6415）、信驊（5274）、AES-KY、力旺（3529）與瑞鼎（3592）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：譜瑞-KY（4966）、環球晶（6488）、瑞昱（2379）、台勝科（3532）與創意（3443）等股。

台股 劉坤錫

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