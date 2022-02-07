航海王是不是回來了？貨櫃三雄盤中齊亮燈漲停

台股虎年開紅盤大漲，航運股盤中漲幅逾8％，領先各類股，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）午盤都衝上漲停，航空股的長榮航（2618）也是強攻上漲停，市場關注，航海王是不是回來了？證券分析師認為，開紅盤日的表現可以看出投資風格的轉換，貨櫃股低基期，且具有高殖利率，對大額資金來說，具有一定的吸引力。

台股今日以17,750.7點開高，午盤拉升至17,879.07點，盤面上百貨貿易股跌幅較大，半導體股及食品股也是下跌，其餘各類股則是上漲，尤以航運股的漲幅最大，長榮開高走高衝上124元漲停價，陽明則是衝達108元，萬海攻上162元，貨櫃三雄同步亮出漲停紅燈。

證券分析師吳岳展表示，台股今日開紅盤，資金走向除了金融族群外偏向低本益比的族群，航運類股普遍上漲，以貨櫃股來說，除了基期夠低之外，預期未來兩年的基本面仍將維持高檔，在去年高獲利情況下，今年的殖利率相當的高，接下來將逐步進入除權息的季節，高殖利率題材有機會吸引資金進場。

吳岳展分析，從台股今日的表現可以看出今年的投資風格已在改變，低基期、低本益比、具基本面的個股有機會出線，以航運股來說，除了低基期之外，還有高殖利率的題材。

吳岳展強調，在投資上，航運股應從去年以來的獲利高成長，轉向高殖利率方向，尤其是隨著接下來的除權息行情，對大額資金來說，具有一定的吸引力，不過，要留意的是，航運股必須要明顯的資金回流，才能形成主流。