美系外資三情境看台股 樂觀上看22,000點、看好這15檔

台股虎年開紅盤，由於美股四大指數在牛年封關期間漲幅逾2~4%，台股今（7）日開高，展開補漲走勢，美系外資最新報告則是上調台股指數，以3種情境分析來看，樂觀指數上看22,000點，目標指數19,000點，悲觀情境則是16,000點；同時點名看好15檔個股，其中，新增台積電（2330）、巨大（9921）兩檔個股到台股投資組合，剔除聯電（2303）及友達（2409）。

美系外資認為今年的操作應採取防禦性基調，但台股殖利率3.7%，領先亞洲市場，最新報告調高台股目標指數由原先的18,500點調高至19,000點，同時調升今年台股企業獲利成長至7%；在投資組合上，原先對半導體產業保守看待，在報告中則是調高台積電評等至加碼。

美系外資以3種情境分析來看台股，且同步調升，較先前指數區間15,500~21,500點樂觀，調升至16,000~22,000點；其中，樂觀情境來看，台股企業獲利成長10%、台灣GDP成長5.4%，目標指數22,000點。

美系外資分析，如果今年台股企業獲利成長7%、台灣GDP成長3.8%，目標指數可達19,000點；悲觀情境的話，如果台股企業獲利成長4%、台灣GDP成長1.4%，目標指數則是16,000點。

在看好的投資組合上，美系外資點名15檔個股，包括，科技股有台積電、聯發科（2454）、瑞昱（2379）、台達電（2308）、國巨（2327）、大立光（3008）；傳產股則有中鋼（2002）、儒鴻（1476）、聚陽（1477）、億豐（8464）、豐泰（9910）、百和（9938）、和大（1536）、晶碩（6491）。

美系外資建議加碼全球消費復甦類股、工業、健康醫療和金融類股，但審慎看待原物料、內需消費、電信類股。