勞工的護國神山！勞退、勞保基金投資台股 重押台積電

勞動基金運用局今（7）日發布去年底半年報。新制勞退基金、勞保基金投資台股最愛台積電（2330），截至去(2021)年底，占全部股票投資比率分別占25.73%、38.85%；台積電可說是勞工退休金的護國神山。

截至去年底，新制勞退基金規模為3兆1,458億元，收益率9.66％；其中，約有二成投資在台股，投資台股前十大持股依序為台積電25.73%、台達電（2308）3.15%、中華電信（2412）3%、富邦金（2881）2.94%、欣興電子（3037）2.92%、聯發科（2454）2.84%、國泰金（2882）2.82%、鴻海精密（2317）2.64%、聯華電子（2303）2.59%、南亞電路板（8046）2.58%。

截至去年底，勞保基金規模為8,447億元，收益率9.71％，亦約有二成布局於台股，投資台股前十大持股則為台積電38.85%、中華電6.58%、台達電4.86%、富邦金4.27%、國泰金3.72%、鴻海精密3.58%、兆豐金（2886）2.38%、台灣大哥大（3045）2.37%、統一超商（2912）1.86%、聯發科1.78%。