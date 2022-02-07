MSCI來了！法人看好元太、華航、AES-KY有望新增

MSCI（明晟）最新一季季度調整將在台北時間2月10日凌晨公布結果，並於2月25日尾盤生效，統一投顧根據2021年第4季度台股表現、個股的自由流通率（Free Floating）與市值排名的變動，預估台股權重仍有小幅調降的壓力，個股方面，包括元太（8069）、華航（2610）、AES-KY（6781）等有望新增為成分股。

統一投顧分析，回顧至1月26日台股封關日各國股市的表現，巴西指數表現亮眼，上漲6.2%，新加坡指數上漲4.8%，漲幅排名第二；台灣加權指數下跌3%，表現位居中後段，台灣櫃買指數重挫9.5%，僅優於俄羅斯指數。在MSCI各國指數中，MSCI台灣指數下跌1.5%，表現位於新興市場中段，略遜於MSCI中國指數。

MSCI已公布截至去年12月30日的權重變化，第4季外銷出口持續創歷史新高，上市櫃公司營收表現亮眼，帶動12月下旬指數突破18,000點創歷史新高，台灣權重由前次調整後的14.12%上升至16.09%，表現亮眼。

但2022年1月份迄今，MSCI台灣加權指數表現於亞洲各國中段位置，在今年MSCI仍無針對中國A股納入因子作提升計畫下，權重回歸以指數表現、國家重要性做評斷基準。考量MSCI中國指數表現略優於MSCI台灣指數，加上MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，因此，研判台股權重有小幅調降的壓力。

在個股方面，回顧2021年第4季個股的表現，市場排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有元太、華航、AES-KY、長榮航（2618）、中美晶（5483）、台勝科（3532）、信驊（5274）、景碩（3189）、致茂（2360）等。考量市值變化及落後成分股抽換，且市值排名跳升至59名、68名及71名，估計元太、華航以及AES-KY在這次的季度調整中納入成分股的機會較高。