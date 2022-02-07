聽新聞
test
0:00 / 0:00

大立光1月營收續下滑 早盤股價回測2,000元後翻紅

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大立光執行長林恩平。（本報系資料庫）
大立光執行長林恩平。（本報系資料庫）

大立光（3008）1月營收持續下滑，預期2月拉貨動能也將是下滑，將較1月還要弱，虎年開紅盤，受到營收表現不佳的影響，大立光今（7）日以2,030元平盤開出後一度下滑至2,000元，但開盤不到半小時就翻紅。

大立光元月營收37.29億元，月減17%，年減19%，創近三年同期低點，且是近七個月來的低點，主要是因為農曆春節工作天數減少，但受到傳統淡季的影響，預估2月拉貨動能將較元月下滑。

大立光去年全年稅後純益186.62億元，每股純益139.13元，法人預估，大立光今年營運有機會在下半年回升。

大立光今日以2,030元平盤開出，一度下滑至2,000元，股價下滑後吸引買盤進場，股價翻紅一度拉升至2,065元，開盤不到半小時股價由黑翻紅，盤中漲幅0.73%。

大立光 營收 春節

延伸閱讀

鏡頭廠攻元宇宙 不同調

鏡頭新技術大改革 大立光 玉晶光不再悶悶不樂

大立光、可成陷困境 3年後的台積電會一樣？

大立光2021 EPS 139.13元 創2014年以來低點

相關新聞

台股當沖比低於30% 近10個月首見

台股農曆新春開紅盤，指數雖然大漲225.9點，但當沖比卻降至30%之下，為去年4月初以來首見

虎年開紅盤 大漲225點

台股昨虎年開紅盤上演補漲行情，指數大漲二二五點、收在一萬七九○○點，並連續兩年春節後的紅盤日收漲。法人表示，看好指數本周...

金虎年金融股攻略 這些殖利率挑戰10％

金虎年報到，向來是存股族偏愛的金融類股，虎年如何布局？專家建議，去年金融股獲利創新高，今年大環境升息重啟對金融業屬大利多，可從股息殖利率、股價淨值比與股價波動率等角度檢視，選擇可賺股息又兼顧風險的標的介入。

利多匯聚 運輸類股勁揚8%

假期不確定因素告退，今（7）日新春後台股開紅盤呈現上揚走勢，成交量能回升至3,000億元之上。盤面間，由於短線升息壓力仍...

誰在虎年開紅盤做多？ 內資買盤強攻欲戰萬八

台股虎年開紅盤，今（7）日收盤上漲225.9點、漲幅1.2%，以17,900.3最高點作收，成交量3,145億元。今日仍...

國際資金回流 美股基金今年最吸金

春節期間全球股市在多空廝殺下震盪劇烈，美股、歐股和亞股等主要股市繳出1%~4%不等的累計漲幅，國際資金也陸續回流主要股票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。