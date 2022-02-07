聽新聞
test
0:00 / 0:00
大立光1月營收續下滑 早盤股價回測2,000元後翻紅
大立光（3008）1月營收持續下滑，預期2月拉貨動能也將是下滑，將較1月還要弱，虎年開紅盤，受到營收表現不佳的影響，大立光今（7）日以2,030元平盤開出後一度下滑至2,000元，但開盤不到半小時就翻紅。
大立光元月營收37.29億元，月減17%，年減19%，創近三年同期低點，且是近七個月來的低點，主要是因為農曆春節工作天數減少，但受到傳統淡季的影響，預估2月拉貨動能將較元月下滑。
大立光去年全年稅後純益186.62億元，每股純益139.13元，法人預估，大立光今年營運有機會在下半年回升。
大立光今日以2,030元平盤開出，一度下滑至2,000元，股價下滑後吸引買盤進場，股價翻紅一度拉升至2,065元，開盤不到半小時股價由黑翻紅，盤中漲幅0.73%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言