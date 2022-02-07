大立光1月營收續下滑 早盤股價回測2,000元後翻紅

金虎年報到，向來是存股族偏愛的金融類股，虎年如何布局？專家建議，去年金融股獲利創新高，今年大環境升息重啟對金融業屬大利多，可從股息殖利率、股價淨值比與股價波動率等角度檢視，選擇可賺股息又兼顧風險的標的介入。

2022-02-07 22:50