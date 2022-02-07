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台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點
台股今(7)日為農曆虎年開紅盤日，開盤上漲76.3點，開盤指數17,750.7點，早盤漲逾百點；台積電（2330）開盤上漲8元，開盤價644元。
群益投顧表示，封關前(1月21日)指數長黑破月線，盤面呈現「低評價(基期)股」未必成為股價支撐挹注因素；但高評價(基期)股的股價動盪卻有擴大的態勢。1月19日起，台股匯相對基期修正氛圍轉濃，中期大盤未排除破年線測試市場信心的走勢；傳產貨櫃三雄、電子面板股等短線支撐挹注角色將吃重；議題面可留意通膨、春節消費、疫情與殖利率概念等。
台股農曆春節休市期間，全球股市反彈，累計普遍收紅。其中，美股四大指數漲幅介在 2%~4%，以那斯達克指數累計漲幅達4.13%，表現最佳。
統一期貨說，外資1月26日現貨賣超151億，期貨淨空單減少947口至31,781口，十大交易人與特定法人合計買進522口。月選支撐與壓力區落在17,000至18,600之間，P/C Ratio升至1.06，整體籌碼中性看待。
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