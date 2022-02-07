台股農曆春節休市期間 全球股市累計普遍收紅

台股農曆春節休市期間，全球股市反彈，累計普遍收紅。其中，美股四大指數漲幅介在 2%~4%，以那斯達克指數累計漲幅達4.13%，表現最佳。群益投顧表示，展望後市，市場持續關注烏俄情勢，美國企業獲利表現與展望，通膨數據及央行官員談話。

群益投顧說，美國S&P500大企業陸續公布2021年第4季財報，有68%的企業獲利優於市場預期，加上美國科技類股此前已提前反應美聯儲將在2022年升息，本益比大幅修正下吸引逢低買盤進場。亞股也普遍上漲，新加坡海峽時報、日經225及韓國Kospi漲幅皆逾1.5%。台股農曆春節期間，市場關注美聯儲會議、美國企業財報包括特斯拉、蘋果、 Meta、亞馬遜等、美國就業報告 。

歐洲股市方面，台股農曆春節休市期間，1/26~2/4累計8個交易日，泛歐Stoxx600收高，漲幅 0.56%。歐洲主要國家指數漲跌互見,英國FTSE100 上漲1.97%，德國 DAX 下跌 0.16%，法國 CAC40 上漲 1.66%。

群益投顧表示，歐股漲跌互見，主因是英國央行升息，且市場解讀歐洲央行會後聲明態度有轉向鷹派的疑慮，ECB 行長拉加德在回答2022年升息可能性時，未如此前表示機率極低，表示要等待最新經濟與通膨數據再做評估。

1/26美聯儲公布FOMC會議結果，因美聯儲主席鮑爾在會後記者會談話偏向鷹派，稱尚未決定3月升息的幅度，且不排除在 2022 年 每次FOMC會議都升息的可能性，2022年將啟動縮表，但不會在3月，拖累美股尾盤下跌。

1/27美聯儲縮表預期打壓市場情緒，加上特斯拉公布財報表示，2022全年將受供應鏈瓶頸限制，股價大跌11%。

1/28因蘋果2021年第4季財報亮眼，不受供應鏈瓶頸限制，營收創下歷史新高，獲利史上首次突破300億美元，除了iPad以外，所有產品的業績都成長，股價上漲近7%，提振市場樂觀情緒。

2/3美股結束連續四個交易日的上漲，因Facebook母公司Meta公布2021年第4季財報不如預期，因蘋果調整隱私權政策，以及來自競爭對手 Tiktok 的競爭加劇，業績指引也不如預期，股價暴跌26.4%,，值單日蒸發約2,000億美元，創下美國上市公司史上最大，超過蘋果在2020年9月3日市值縮水 1,800億美元的表現，光是Meta單日的暴跌讓那斯達克指數下跌 0.9%。

2/4因亞馬遜財報優於預期，營收年增 9%，AWS雲端業務大幅成長帶動該公司獲利表現，並首度公布規模龐大的廣告業務收入，此外，投資電動車新創 Rivian 獲利達120億美元，激勵股價大漲13.5%，並提振市場樂觀情緒。

此外，2/4美國公布1月新增非農就業人數達 46.7 萬人，大幅優於市場預期的12.5萬人，加大美聯儲升息預期，推升美國10年期公債殖利率突破1.9%，創下2019年底以來新高。