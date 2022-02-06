台股明開紅盤 證交所：國際情勢無重大不利影響

台股在休市11天後將於明天開紅盤，證交所表示，這段期間全球政經情勢相對穩定，且地緣政治未出現立即風險，加上國內疫情控制得宜，對春節後台股表現應無重大不利影響，但提醒投資人仍須持續關注國際政經情勢與國內疫情變化。

證交所指出，春節假期期間台股未開市，為掌握國內外政經及疫情發展，金管會循例成立應變小組，由主委黃天牧擔任召集人，邀集各局與證期周邊單位，每日指派專人檢視國際重大事件、股市表現進行分析，並關注市場資安事件通報及應變，且於今天召集金管會、證期局、證交所、櫃買中心、期交所和集保結算所舉行盤前準備會議，會議中共同針對國際政經情勢及市場概況進行分析，並提前研議因應措施。另針對證券商、資訊業者及周邊單位市場會測情形彙整報告，以確保新春開紅盤能平安順利。

觀察春節期間國際股市變化，證交所表示，美股面臨聯準會即將升息帶來的不確定性，在假期期間已逐步消化升息可能造成的衝擊，指數止跌回升，再者，美國企業正陸續公布財報，與我國供應鏈合作較為密切的企業營運表現穩定，預期對台股上市公司營運基本面及股價應無負面影響。

此外，地緣政治風險方面，俄烏情勢雖緊張，但仍有機會透過外交談判解開僵局，然加劇市場對石油供需平衡之擔憂，且在OPEC+堅持緩步增產計畫之下，推升國際油價創下7年新高。綜觀全球股市雖存有不確定風險，但是在1月27日至2月4日這段期間表現相對穩定且普遍呈現回升。美國方面，道瓊工業指數漲2.7%，那斯達克漲4.1%；歐洲方面，德國跌2.3%，法國跌0.4%，英國漲0.6%；亞洲方面，日本漲1.6%，南韓漲1.5%、香港漲1.2%。