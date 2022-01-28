外資說好的千元呢？台積電牛年整年股價只多4元

權王台積電（2330）從去年到今年都曾獲外資將目標價吹捧到千元之上，股價也曾在今年1月17日寫下688元的歷史天價，但是，統計台積電牛年一整年的股價，竟然只多了4元，外資說好的千元並未出現，不過，對長期投資人來說，在牛年裡，還是領到台積電10.5元的現金股利。

台股牛年以17,674.4點收盤，統計牛年台股上漲1,872點，漲幅11.85%；台積電牛年收盤636元，以一整個牛年來看，股價上漲4元，市值增加1,037.2億元達16兆4,917.3元，仍是台股市值第一名。

統計外資在台積電1月13日法說會後最新的報告顯示，各外資給予台積電的目標價存有相當的落差，分別從648元到1,050元，其中一家美系外資看好台積電的營運前景，給予買進評等，目標價由1,035元調高至1,050元，是目前所有外資中目標價最高，同樣到千元目標價的還有Aletheia，另外，給予900元以目標價的也有3家。

事實上，早在去年8月間，Aletheia在台積電傳出緊急漲價2成的消息時，就率先把台積電的目標價喊到1,000元，重申買進評等；隨後在9月間，美系外資看好晶圓代工公司獲利，調高台積電目標價至1,014元。

外資將台積電喊上千元，以台積電的股價表現來看，去年1月21日曾創下679元的高價，不過，以農曆年來看，鼠年以632元封關，今年1月17日盤中寫下688元歷史天價，其後股價下跌，牛年封關日收在636元，也就是說，一整個牛年，台積電只上漲4元，不要說外資喊的1,000元，連700元都沒碰到。

台積電基本面持續看好，2021年營收及獲利雙雙創新高，全年稅後純益5,965億元，每股純益23.01元；台積電預估，今年第1季營收美元計價營收166~172億美元，換算季增5.5~9.3%，均標為季增7.4%；首季毛利率53~55%，季增0.3個百分點以上；營益率42~44%，季增0.3個百分點以上。

台積電預估今年全年美元營收年增24~29%，將再創新高，同時上修長期毛利率至53%以上，台積電預期，未來幾年美元營收年複合成長率將成長15~20%，毛利率將達53%及以上；今年資本支出預估將達400~440億美元。

法人認為，台積電仍具有再創高的實力；長期投資人持有台積電，也沒有賠錢，如果以牛年來看，就可以領到2020年第3季到2021年第2季的股利，合計達10.5元。