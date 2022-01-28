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Fed極鷹派消息影響 法人估農曆新年期間股市持續整理

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導

昨（27）日美股受Fed極鷹派消息影響，那斯達克指數下跌189點，費城半導體指數重挫4.78%，進而於今（28）日造成陸港股開高後震盪走跌，法人表示，預計在農曆新年假期間，升息、縮表所帶來的利空消息仍會持續消化，股市將處於調整階段。

今日陸股上證指數開盤後高點為3,417.05點，接著走跌，盤中最低點來到3,356.56點持續震盪拉回；深證成指盤中高點為13,553.22點，一度走低至13,227.83點後拉回昨日收盤指數以上；港股恆生指數則呈現開高走低，盤中最高回到月均線上，隨後下跌，最低至23,507.03點持續攀升中。

陸港股市昨日雙雙收黑，陸股上證指數收跌1.78%，跌破3,400點；深證成指跌幅2.77%；港股恆生指數跌幅1.99％，失守24,000點關卡，較上周收盤24,965.55點下殺近1,100點。台新投顧副總黃文清表示，Fed利空影響仍持續發酵，預測市場於農曆新年結束前將繼續整理。

黃文清另外指出，在各國外交官的努力斡旋之下，烏克蘭與俄羅斯的緊張局勢有所趨緩，不過投資人還是需要觀察後續發展，針對局勢做出應變。

港股

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