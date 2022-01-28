虎年開紅盤變數仍多 封關期間要注意這些國際重要大事

台股農曆年休市長達11天，近期全球市場波動加劇，美股下跌，尤其是科技股出現一波明顯回檔，加上聯準會鷹派態度持續，過年封關期間國際的重要事件將牽動台股金虎年開紅盤的走向，保德信投信建議，投資人在年假期間，要觀察六大國際事件與指標。

台股牛年以17,674.4點收盤，統計牛年台股上漲1,872點，漲幅11.85%；根據統計，2012年以來，農曆年封關年後開紅盤日上漲機率為7成，開紅盤後5日上漲機率8成，後10日及後20日上漲機率都達9成，平均漲幅則分別達2.61%、3.2%。

台股封關期間休市，但美股及國際大事將成為年後開紅盤表現的重要觀察指標，保德信投信指出，包括美股財報數據與股價走勢、聯準會FOMC會議、美國十年期公債殖利率變化、美國第四季GDP與12月PCE個人消費支出平減指數、烏俄地緣政治風險、能源價格走勢，都是需要持續關注的重要事件及指標。

保德信投信表示，與台股走勢具有高度連動的企業包括特斯拉、英特爾、賽靈思、蘋果、高通、臉書等，都在台股封關期間公布財報，除了追蹤財報數據是否優於預期之外，市場反應與股價走勢更為觀察重點。

另外，根據FOMC最新會議結果，聯準會的政策立場比預期更為鷹派，市場已有共識今年升息幅度很可能超過3碼，聯準會最快將在3月啟動升息，以對抗數十年來的最高通膨，啟動縮減資產負債表也將提前發生。

保德信投信表示，由於聯準會動向將牽動美債殖利率、美元等走勢，並影響美股的投資信心，進而牽動全球投資情緒，也為市場目前最關注的焦點，本次FOMC會議後歐美市場的走勢與反應值得密切追蹤。

保德信投信進一步說明，市場對通膨走高、聯準會及全球主要央行升息時程的預期推升美債殖利率持續彈升，近期美國十年期公債殖利率多維持在1.8%之上，為近兩年來首見，短天期的美債利率漲勢更為強勁，兩年期美債殖利率自FOMC會議後大幅彈升至1.154%，不僅是美債強烈反應市場對貨幣政策收緊的預期，全球公債殖利率也普遍面臨上漲壓力，就連仍堅守寬鬆政策路線的歐元區，1月19日德國十年期公債殖利率一度重返正值，睽違三年來首見，因此春節期間美債殖利率走勢為重點觀察指標。

保德信投信分析，由於通膨數據將影響聯準會對於貨幣政策的態度，春節期間適逢美國公布第四季GDP與12月PCE個人消費支出平減指數，PCE又是聯準會衡量通貨膨脹的一個主要指標。

保德信投信認為，烏俄關係目前劍拔弩張，情勢緊繃，除造成金融市場不安之外，也牽動能源價格波動，所幸就歷史經驗來看，地緣政治事件造成的金融市場下跌多為短線反映。

另外，近期國際油價受到通膨與地緣政治影響持續攀高，西德州原油與布蘭特原油價格於本周三雙雙突破2014年10月以來波段新高，布蘭特原油價格盤中觸及每桶90.47美元高點，西德州原油則一度來到87.95美元高點，保德信投信強調，在通膨與原物料價格上揚環境中，能源價格變化須持續追蹤與留意。