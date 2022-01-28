快訊

環東高架逆向撞死人駕駛 案發前市區竟已逆向開車

北市房仲傳播鏈擴大 傳松山教師確診再染4學生1家長

虎年開紅盤變數仍多 封關期間要注意這些國際重要大事

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
過年封關期間國際的重要事件將牽動台股金虎年開紅盤的走向，保德信投信建議，投資人在年假期間，要觀察六大國際事件與指標。本報資料照片
過年封關期間國際的重要事件將牽動台股金虎年開紅盤的走向，保德信投信建議，投資人在年假期間，要觀察六大國際事件與指標。本報資料照片

台股農曆年休市長達11天，近期全球市場波動加劇，美股下跌，尤其是科技股出現一波明顯回檔，加上聯準會鷹派態度持續，過年封關期間國際的重要事件將牽動台股金虎年開紅盤的走向，保德信投信建議，投資人在年假期間，要觀察六大國際事件與指標。

台股牛年以17,674.4點收盤，統計牛年台股上漲1,872點，漲幅11.85%；根據統計，2012年以來，農曆年封關年後開紅盤日上漲機率為7成，開紅盤後5日上漲機率8成，後10日及後20日上漲機率都達9成，平均漲幅則分別達2.61%、3.2%。

台股封關期間休市，但美股及國際大事將成為年後開紅盤表現的重要觀察指標，保德信投信指出，包括美股財報數據與股價走勢、聯準會FOMC會議、美國十年期公債殖利率變化、美國第四季GDP與12月PCE個人消費支出平減指數、烏俄地緣政治風險、能源價格走勢，都是需要持續關注的重要事件及指標。

保德信投信表示，與台股走勢具有高度連動的企業包括特斯拉、英特爾、賽靈思、蘋果、高通、臉書等，都在台股封關期間公布財報，除了追蹤財報數據是否優於預期之外，市場反應與股價走勢更為觀察重點。

另外，根據FOMC最新會議結果，聯準會的政策立場比預期更為鷹派，市場已有共識今年升息幅度很可能超過3碼，聯準會最快將在3月啟動升息，以對抗數十年來的最高通膨，啟動縮減資產負債表也將提前發生。

保德信投信表示，由於聯準會動向將牽動美債殖利率、美元等走勢，並影響美股的投資信心，進而牽動全球投資情緒，也為市場目前最關注的焦點，本次FOMC會議後歐美市場的走勢與反應值得密切追蹤。

保德信投信進一步說明，市場對通膨走高、聯準會及全球主要央行升息時程的預期推升美債殖利率持續彈升，近期美國十年期公債殖利率多維持在1.8%之上，為近兩年來首見，短天期的美債利率漲勢更為強勁，兩年期美債殖利率自FOMC會議後大幅彈升至1.154%，不僅是美債強烈反應市場對貨幣政策收緊的預期，全球公債殖利率也普遍面臨上漲壓力，就連仍堅守寬鬆政策路線的歐元區，1月19日德國十年期公債殖利率一度重返正值，睽違三年來首見，因此春節期間美債殖利率走勢為重點觀察指標。

保德信投信分析，由於通膨數據將影響聯準會對於貨幣政策的態度，春節期間適逢美國公布第四季GDP與12月PCE個人消費支出平減指數，PCE又是聯準會衡量通貨膨脹的一個主要指標。

保德信投信認為，烏俄關係目前劍拔弩張，情勢緊繃，除造成金融市場不安之外，也牽動能源價格波動，所幸就歷史經驗來看，地緣政治事件造成的金融市場下跌多為短線反映。

另外，近期國際油價受到通膨與地緣政治影響持續攀高，西德州原油與布蘭特原油價格於本周三雙雙突破2014年10月以來波段新高，布蘭特原油價格盤中觸及每桶90.47美元高點，西德州原油則一度來到87.95美元高點，保德信投信強調，在通膨與原物料價格上揚環境中，能源價格變化須持續追蹤與留意。

聯準會 殖利率 台股

延伸閱讀

新春開紅盤 先關注三指標

台股失守季線 年後發展看這裡

Fed揚鷹抑通膨 避險需求有助美元指數續強

聯準會政策態度偏鷹符合預期 渣打估美今年升息3碼

相關新聞

三檔投信年前加碼的福虎生風潛力股

2022年的元月行情只能用急轉直下四個字來形容，指數在1/5創下新高之後，快速回檔短短幾個交易日台股就跌掉將近1000點同時失收季線，OTC更是快速下殺，美股也同樣快速下殺，外資翻臉像翻書，從原本的大買反手連續賣超台股...

梁彥平專欄／高殖利率股 逢低布局

美聯準會（Fed）利率聲明與主席鮑爾的鷹派轉向，嚇壞資本市場投資信心，美股重要指數紛紛跌破長線重要支撐，拖累亞股臉綠元月...

就市論勢／鋼鐵股前景不淡

美聯準會（Fed）重申將在3月初結束購債計畫，以配合無縫接軌的3月首次升息，主席鮑爾這次對升息最鷹派的看法為，不排除每次開會都升息的可能性，這也是市場前幾日傳出預期年度Fed開會七次，恐將升息七碼的鷹派訊息。

影／肥貓董事名單曝 宏達電2020虧59億董事平均領423萬

證交所今(27)日公布「109年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的名單，國內共有93家上市公司20...

外資本週賣超台股620億 出脫聯電逾17萬張最多

證交所統計，外資本週賣超新台幣620.82億元，賣超聯電達17.09萬張，為賣超最多個股，買超華航3.22萬張最多

法說會連番上陣 為市場釋疑

許多公司於春節前後路續召開法說會，企業釋出的春燕訊號市場怎麼解讀？能否帶動台股後市值得關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。