統一證券複委託新春交易不打烊 喜氣過新年

新冠疫情在全球蔓延，國際防疫措施與美國升息動態是未來影響股市走勢的最大關鍵。農曆春節期間適逢美國上市公司陸續公布財報，為了協助投資人於過年期間亦能掌握行情變化，統一證券複委託服務於春節期間不打烊，提供人工交易與電子下單服務，投資人可輕鬆在家使用看盤軟體、委託下單與查詢帳務庫存；交易功能新春不停歇，統一證券陪大家過好年。

海外股市的春節關注焦點，可從企業獲利能力、財務指標、負債比等面向找出具潛力之成長股。投資人可佈局低基期價值型股票，或從題材面如電動車、AI人工智慧、ESG、雲端運算等，配置對應的ETF標的來提升績效。另因歐美地區疫情再次升溫，疫苗相關的生物科技類股也是值得參考的標的。拜登上任後持續推動有利經濟發展之政策法案，投資人亦可思考基礎建設、鋼鐵或能源等相關類股。透過統一證券複委託，一起掌握全球經濟動向，參與海外股市熱門投資。