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去年台股指數及成交值皆創新高 本益比減少至14.94倍

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股本益比、殖利率及股價淨值比。
台股本益比、殖利率及股價淨值比。

2021年台股在指數及成交值上皆創歷史新高，台灣證交所2022年將配合金管會資本市場藍圖，持續推動各項市場措施，預期將帶給投資人一個更透明、更有效率，且更為國際化的資本市場。

證交所也會持續努力進行招商引資、深化投資人教育宣導、強化資訊安全及持續精進上市公司治理等工作，唯有持續健全我國資本市場體質，方能應對未來局勢變化。在2022年共同營造出質量俱增，公開透明的資本市場環境，創造資本市場多贏的結果。

台股指數本益比殖利率或股價淨值比來觀察，2021年台股指數創下歷史新高，殖利率雖因股價推升而下降，但在低利率的環境中，仍保有2.66%的水準。整體市場市值提升創歷史新高，但上市公司獲利表現亦相當亮眼，本益比減少至14.94倍。

台股持續受到外資投資人的青睞，2021年上市公司的外資持股比重微幅減少至43.48%，外資交易比重則下降至23.8%，主因2021年本國自然人參與股市投資意願顯著提升，交易亦較往年熱絡。

2017年推動當沖降稅後，整體成交值顯著回升，證交所亦陸續推展多項新制度，活絡證券市場交易，包括逐筆交易、定期定額、盤中零股交易及造市制度等，使上市公司流動性顯著提升，更利市場資金流動。

外資交易比重及持股比重。
外資交易比重及持股比重。

台股指數 資本市場 本益比 殖利率 證交所

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