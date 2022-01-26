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台股牛年封關 創農曆封關日收盤新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股近年重要日期指數表現。
台股近年重要日期指數表現。

台股2022年1月26日農曆牛年封關收盤指數為17,674.40點，下跌26.72點，成交值為2,269.6億元，創農曆封關日收盤新高。

牛年的大盤指數在2021年7月15日首度站上18,000點，曾在2022年1月4日攀升至收盤歷史新高18,526.35點。回顧近五年台股農曆封關日，已有四個年度收盤指數突破萬點。

台灣證交所表示，2021年受到本土新冠肺炎疫情影響，指數雖於5月拉回修正，由於政府控制疫情得宜，經濟活動影響有限，指數隨即於6月回彈。此外，受惠於全球經濟復甦強勁，我國出口持續暢旺，上市公司營收及獲利表現亮眼，帶動台股量增價揚，年底加權股價指數收在18,218.84點，較2020年底上漲23.66%，連續三年漲幅超過2成，於全球主要市場名列前茅。

台股 疫情

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