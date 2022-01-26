快訊

高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

證交所預告 明日將公布肥貓董事名單

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導
台灣證券交易所宣布，明（27）日將於公開資訊觀測站公司治理專區的「董監事酬金相關資訊」項下，揭示國內上市公司及第一上市公司申報109年度第2階段董事及監察人酬金「實際」支領情形、合理性說明及其他相關資訊。本報資料照片
台灣證券交易所宣布，明（27）日將於公開資訊觀測站公司治理專區的「董監事酬金相關資訊」項下，揭示國內上市公司及第一上市公司申報109年度第2階段董事及監察人酬金「實際」支領情形、合理性說明及其他相關資訊。本報資料照片

台灣證券交易所宣布，明（27）日將於公開資訊觀測站公司治理專區的「董監事酬金相關資訊」項下，揭示國內上市公司及第一上市公司申報109年度第2階段董事及監察人酬金「實際」支領情形、合理性說明及其他相關資訊。

證交所表示，上述資訊與109年度股東會年報、109年度第1階段所公告資訊比對，部分公司有差異情形，主要因為前者為實際數與後二者為擬議數不同所致。

投資大眾可自公布日起進行不同排序查詢，包括依產業別、證券代號、董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，證交所並在各公司董監酬金資訊後加註稅後損益、每股盈餘、股東權益報酬率及實收資本額等資訊供投資人參考。

此外，為強化上市公司董事及監察人酬金資訊揭露，證交所亦將於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下，公布「109年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的上市公司資訊，包括公司代號、公司名稱、109年稅後虧損金額、董監事酬金總額及平均每位董監事酬金 (https://mops.twse.com.tw/mops/web/t119sb05)，期達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事及監察人酬金。

上市公司 證交所 股東會

延伸閱讀

證交所：基勝-KY自3月3日起下市

上市公司高力2員工確診 桃衛生局：已公布的個案

力拚台灣創新板上市家數 證交所放寬2規範

證交所通過基勝-KY下市 南光及弘凱19日上市

相關新聞

證交所預告 明日將公布肥貓董事名單

台灣證券交易所宣布，明（27）日將於公開資訊觀測站公司治理專區的「董監事酬金相關資訊」項下，揭示國內上市公司及第一上市公...

台股下跌26.72點 三大法人賣超178.46億

美股續跌，那斯達克和費半指數跌幅較重，台股今（26）日開低，一度反彈拉升至17,776.42點，但買盤後繼無力，一路震盪...

台股牛年封關收小黑 牛年大漲1872點

台股牛年今天封關，指數開低翻紅震盪，終場以小跌26點作收、指數來到1萬7674點，成交值2241億元。統計牛年開市到今天...

金牛年台股大漲1,872點 平均每位股民賺55萬元

今（26）日為農曆牛年封關日，牛年台股上漲1,872點，漲幅11.85%，市值增加約6.6兆元，如以開戶數人估算，平均每...

牛年封關日 跌26點收17,674點

台股今（26）日收盤下跌26.72點，收盤指數14,674.4點，成交量2,241.09億元。台積電（2330）收盤下跌...

抱股過年能安心？國安基金關注二大議題

在台股封關前夕，財政部長蘇建榮今（26）日表示，由於國際股市在過年期間照樣跑，作為國安基金幕僚單位，財政部仍會就二大議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。