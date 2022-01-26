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金牛年台股大漲1,872點 平均每位股民賺55萬元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
今（26）日為農曆牛年封關日，牛年台股上漲1,872點，漲幅11.85%，市值增加約6.6兆元，如以開戶數人估算，平均每位股民約賺進55萬元。示意圖/聯合報系資料照
今（26）日為農曆牛年封關日，牛年台股上漲1,872點，漲幅11.85%，市值增加約6.6兆元，如以開戶數人估算，平均每位股民約賺進55萬元。示意圖/聯合報系資料照

今（26）日為農曆牛年封關日，牛年台股上漲1,872點，漲幅11.85%，市值增加約6.6兆元，如以開戶數人估算，平均每位股民約賺進55萬元。

2022年1月26日牛年封關指數為17,674.4點，牛年台股集中市場市值約為54.8兆元；2021年2月5日鼠年封關指數為15,802.4點，鼠年台股集中市場市值48.157兆元。

根據證交所資料，截至2021年12月底歸戶後的開戶人數為12,008,034，以此為基礎計算，平均每位股民在金牛年資產約增加55萬元；如以歸戶後且有實際交易人數2,907,388計算，平均每位股民資產增加約227萬元。

牛年封關日終場收在17,676.4點，為歷年封關新高。台股農曆年封關指數在萬點以上有五次，分別為1990年1月23日的11,947點、2018年2月12日的10,421點、2020年1月20日的12,118點、2021年2月5日的15,802點及2022年1月26日的17,674.4點。

牛年台股指數曾在2022年1月5日衝高到18,619.61點，集中市場市值達到57.5兆元，但在牛年封關前，受到美國聯準會超鷹派言論驟然升高，以及俄烏的地緣政治緊張局勢加溫，外資大幅賣超台股，台股出現拉回壓力。外資在鼠年賣超6,389億元，外資在牛年持續賣超台股，集中市場賣超約3,700~3,800億元，店頭市場接近100億元。

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