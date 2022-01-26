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牛年封關日 跌26點收17,674點

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股今（26）日收盤下跌26.72點，收盤指數14,674.4點，成交量2,241.09億元。台積電（2330）收盤下跌5元，收盤價636元。今日同步收周線及月線，周線呈現連二黑，月線則收留上影線的黑K棒。示意圖/報系資料照
台股今（26）日收盤下跌26.72點，收盤指數14,674.4點，成交量2,241.09億元。台積電（2330）收盤下跌5元，收盤價636元。今日同步收周線及月線，周線呈現連二黑，月線則收留上影線的黑K棒。示意圖/報系資料照

台股今（26）日收盤下跌26.72點，收盤指數14,674.4點，成交量2,241.09億元。台積電（2330）收盤下跌5元，收盤價636元。今日同步收周線及月線，周線呈現連二黑，月線則收留上影線的黑K棒。

今日台股早盤大幅震盪，受外資賣超影響，台股開盤走低至17,633.03點後反彈，盤中最高達17,776.42點。華南投顧董事長儲祥生表示，今日以半導體、電子族群為強勢股，盤中低點有兩大族群支撐。第一金投顧董事長陳奕光也表示，今日遇封關量縮，但抱股過年的剛性買盤回流，有利於農曆年後開紅盤。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：世芯-KY（3661），矽力-KY（6415），AES-KY，譜瑞-KY（4966），晶心科（6533）與雙鴻（3324）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：富邦媒（8454），力智，大立光（3008），宏觀（6568）與祥碩（5269）等股。

陳奕光表示，可從景氣、資金、籌碼三大面向看好年後台股，由於第1季外銷持續成長兩位數，而內需則有台積電、綠能大量投資，今年整體上市櫃獲利數字可望挑戰4兆元，顯示景氣良好。另外，資金行情則關注聯準會消息，陳奕光說，美國於3月底前仍處擴表階段，歐、亞主要國家目前也都無升息動作，對全球資金行情具正向影響。投信昨日買超43.13億，籌碼面也相對低，有利於年後台股表現。

儲祥生提醒，投資人仍需注意美國聯準會消息釋放等多項大環境因素，隨著國際時事影響，年後台股變數仍多，投資人可多加觀望。

台股 美國聯準會

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