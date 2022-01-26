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抱股過年能安心？國安基金關注二大議題

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
財政部長蘇建榮（右一）及三位次長今（26）日於財政部張貼春聯並受訪。記者程士華／攝影
財政部長蘇建榮（右一）及三位次長今（26）日於財政部張貼春聯並受訪。記者程士華／攝影

在台股封關前夕，財政部長蘇建榮今（26）日表示，由於國際股市在過年期間照樣跑，作為國安基金幕僚單位，財政部仍會就二大議題，包括美國升息及縮表政策，以及俄羅斯及烏克蘭的地緣政治局勢等，持續關注國際局勢對年後台股的影響。

蘇建榮今日於財政部接受媒體聯訪，他指出，美股近日震盪劇烈，台股也在萬八關卡前後來回，最主要的原因，在於回應美國擬祭出升息及縮表措施，這代表量化寬鬆貨幣政策即將退場，對市場資金影響甚劇。

另一方面，蘇建榮指出，俄羅斯、烏克蘭的地緣政治緊張關係，對國際股市而言，更是一個非常重要的關卡，甚至可能牽動跟俄國與歐盟之間的關係，國安基金即便不致於備戰，仍必須密切注意相關發展。

蘇建榮表示，未來俄羅斯天然氣輸向歐盟的路線，可能會受到政治局勢影響，即便對我國天然氣進口影響不大，但是國際局勢的變動，在金融面會非常敏感，對產業的影響亦十分值得關注。

有關國安基金是否有動作，蘇建榮指出，考量二大議題的影響，若有必要，國安基金不排除在春節後開工第一天，召開臨時委員會。

蘇建榮指出，除二大議題之外，塞港也造成運費上漲、供應鏈斷鏈等因素，也會帶來貨品價格上漲、國際通貨膨脹。

蘇建榮強調，台股基本面沒有問題，去年我國出口成長三成，即便疫情讓國內餐飲業、服務業受影響，但整體製造業仍非常強勁。

展望今年表現，蘇建榮表示，我國過去二個月的進口值成長率不俗，特別在資本設備這一塊成長率很高，顯示國內廠商看好未來市場，投資還在持續進行，經濟部的外銷訂單也呈現成長趨勢，將會反映在出口表現上。

蘇建榮表示，可以樂觀看待今年經濟成長；不過因為去年基期高的因素，今年成長幅度未必可達去年水準，但應會反映國內經濟動能。

國安基金 俄羅斯 美國升息

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