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網路下單怕被駭嗎？證交所：三要二不一小心

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證交所呼籲投資人，網路下單密碼尚未更新者，在春節期間仍可使用開戶證券商網路平台更新密碼，以保障自身權益；從事網路下單交易必須注意三要二不一小心。示意圖。報系資料照
臺灣證交所呼籲投資人，網路下單密碼尚未更新者，在春節期間仍可使用開戶證券商網路平台更新密碼，以保障自身權益；從事網路下單交易必須注意三要二不一小心。示意圖。報系資料照

臺灣證交所呼籲投資人，網路下單密碼尚未更新者，在春節期間仍可使用開戶證券商網路平台更新密碼，以保障自身權益；從事網路下單交易必須注意三要二不一小心。

證交所表示，三要二不一小心為：

一、要定期更改並採用優質密碼：密碼長度最好是六位以上，採用以大小寫英文、數字、符號混編的優質密碼，不要使用手機號碼、生日、身分證字號與簡單字元組合等容易猜測到的字元當作密碼。

二、要妥善保管帳號及密碼：不要將帳號及密碼交由他人保管，也不要一組密碼多重使用。避免在其他網路平台，提供或共用相同的帳號密碼，以免因遭盜用而影響自身整體權益。

三、要安裝防毒軟體：為手機及個人電腦安裝防毒軟體，養成個人電腦、手機安全性更新習慣，避免因軟體重大安全性漏洞遭駭客利用。

四、不要透過來路不明管道下載軟體：透過正式管道(如Google Play或是iOS App Store)下載行動裝置APP。

五、不要以公用電腦輸入高敏感資訊：應避免使用圖書館、網咖、機場等地的公用電腦，從事交易及輸入敏感性高的資訊。

六、小心提防假電子郵件或簡訊：投資人於輸入個人帳號密碼時,應檢視網站的真偽，駭客可能仿冒知名網站名義寄發假電子郵件或簡訊，誘騙使用者登入假網站輸入個人資料，這類信件標題多半為「系統更新,請檢查帳號」、「請變更密碼」等與帳號系統相關字眼，或者是「強勢漲停」、「飆股」等熱門主題吸引收信者。

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