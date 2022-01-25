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美股續跌 台股期夜盤17,600關卡拉鋸

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

台指期今（25）日持續壓在盤下震盪，一度跌140點，最低來到17,534點；而美股開盤後，四大指數再度跌逾1%，導致台指期表現持續承壓，多空在17,600關卡進行拉鋸。

在籌碼部分，外資在現貨賣超473億元，期貨淨空單增加5,587口至32,728口，十大交易人與特定法人合計賣出1,670口。周選支撐與壓力區落在17,500至18,000之間，P/C Ratio降至0.79，整體籌碼中性偏空看待。

而VIX今日由19.97上升至23.82、上升了3.85，高於平均成本19.58，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮，不利於後續多頭反攻

展望後市，法人認為，外資在現貨出現由買超轉為賣超的動作，而期貨淨空單加碼操作，台股將於明日封關，著眼於聯準會緊縮擔憂、加上烏俄情勢緊張，資金回補意願不高，台指期後勢延續承壓。

台指期 期貨

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