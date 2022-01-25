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要抱台股過年嗎？ 法人：近10年紅盤月行情看漲

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

全球股市近期殺聲隆隆，台股2022年的元月行情也失色，今天更以大跌近300作收。不過，投信法人認為，此波回檔並非基本面出問題，且從統計數據顯示，近10年春節開紅盤後的30個交易日累積正報酬率達九成，建議可趁回檔逢低分批布局，掌握年後漲升契機。

Cmoney統計，自2012年以來，台股加權股價及店頭市場指數在春節開紅盤後的30個交易日累積報酬多為正報酬，僅2020年受新冠肺炎疫情影響而收黑，其中以中小型股為主的店頭市場，同期報酬多優於加權股價指數，2012、2014及2021年累積漲幅更有兩位數。

復華投信投研團隊認為，經濟持續擴張，且下半年通膨壓力可望緩和，升息預期及縮表引發對美股帶來的合理修正幅度約5~10%；截至24日止，標普500指數今年來跌幅約7.5%，科技股指標那斯達克指數則有11%。目前市場已陸續反映2022年聯準會將升息四次、下半年可能縮表，預期本周聯準會會議應不至於有更鷹派舉措，待不確定性下降，市場情緒可望回穩，盤勢將回歸景氣及企業獲利表現，對台股後市表現並不看淡。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，半導體龍頭法說會展望樂觀，並上調資本支出，而且根據推估，2022年台股企業獲利增速的預期中位數也有17%，代表產業基本面無虞，就評價面來看，台股目前本益比不到15倍，仍處於長期合理區間，若因升息縮表等非基本面因素導致行情回檔，將是不錯的逢低加碼時點，持續看好半導體供應鏈、IC設計、電動車、資料中心等產業能見度佳之受惠題材。若擔心消息面波動，復華投信建議，可透過台股平衡基金或透過定時定額、複合投資法等機制平衡風險、提高投資勝率。

近十年春節開紅盤後台股30個交易日累積報酬率表現。圖／復華投信提供
近十年春節開紅盤後台股30個交易日累積報酬率表現。圖／復華投信提供

台股 升息 春節

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