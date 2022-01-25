封關前一天...台股震盪！終場跌287點收17,701點 失守季線

雖然美股昨日啟動大反彈，但美期電子盤未能延續漲勢，台股今（25）日再度維持震盪走低的走勢，尾盤買單敲進台積電（2330）、鴻海（2317）、富邦金（2881），帶動終場下跌287點，收在17,701點，失守季線，成交量達2,694億元。

台股大盤在經過前一天上下震幅300點的拉抬下，加上國際股市氣氛不佳，市場觀望聯準會動向以及俄羅斯和烏克蘭的地緣政治，亞洲主要股市走跌，大盤一度下跌344點，最低來到17,645點，再度測試季線支撐。

盤面上，權值股的台積電、聯電（2303）雙雙跌逾1.5%、長榮（2603）以及陽明（2609）則跌逾4%；而千金股中AES-KY、富邦媒（8454）打入跌停。在中小型股方面，尾盤跌勢加重，以下跌1.4%或3.22點，收在214.97點，跌破半年線。

展望後市，台新投顧副總經理黃文清認為，近期變數充斥市場，包含：本周即將召開的聯準會會議，市場聚焦升息及縮表的時程、俄羅斯及烏克蘭關係緊張，地緣政治衝突造成油價高漲、美國重量級科技股財報將陸續公布；國內的本土疫情升溫，均造成市場人心浮動，眾多變數釐清，建議投資人降低持股比重過年，抱股首選：塑化、金融族群以及跌深績優電子股。