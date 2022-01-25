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持股信心動搖 台股盤中一度跌逾300點
台股今日盤中殺盤力道加重，大盤開低走低，一度下挫逾300點至17,687.32點；受到美股大幅震盪及台股即將封關，持股者信心動搖而出現賣壓。
今日權值股賣壓相對沈重，大盤指數跌幅超過1.4%，櫃買指數跌幅約0.7%；集中市場類股指數跌幅較重者包括：貿易百貨逾4%，電機機械、汽車及航運等跌幅超過2%。
台積電（2330）盤中跌到640元，盤中跌幅超過1.9%，其他盤中跌幅較深者有：長榮（2603）、欣興（3037）、聯發科（2454）、宏達電（2498）、陽明（2609）、友達（2409）、力智、矽力-KY（6415）、群創（3481）、富邦媒（8454）及晶心科（6533）；盤中上漲的熱門股有：創惟（6104）、新唐（4919）、貿聯-KY（3665）、華義（3086）、強茂（2481）、合晶（6182）、世芯-KY（3661）、凡甲（3526）、茂達（6138）及智邦（2345）。
第一金投顧表示，美股四大指數在聯準會會議前再度恐慌殺盤，加以地緣政治衝突再起，因此，台股短線回測壓力大，短線宜先觀望。
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