持股信心動搖 台股盤中一度跌逾300點

萬寶投顧王榮旭表示，美股上週大跌，資金在今天點火台積電，拉抬大盤最後收高上漲89點，季線失而復得，本來季線就有一定的支撐，不過這次Fed例會公布結果，台股已進入休市期間，而再兩天即將封關，估計封關之前反彈的空間不大。

2022-01-25 08:49