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富邦媒吞第二根跌停 陷千元保衛戰...法人說是這三原因

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
富邦媒董事長林啟峰。記者余承翰攝影/報系資料照
富邦媒董事長林啟峰。記者余承翰攝影/報系資料照

外資近期連續賣超富邦媒（8454），使富邦媒繼昨日打落跌停價位後，今早盤再度在賣壓湧現下跌停鎖住，股價來到1,165元，陷入千元關卡保衛戰。法人表示，近期股市波動劇烈，使高本益比的股票容易獲利了結，加上外資近四個交易日皆賣超，使富邦媒股價承壓。

富邦媒股價連續二日跌停，市場傳出公司主要受三個利空影響，包括網購市場競爭激烈，導致今年折讓較高，將影響公司毛利率表現，其次，近期國際電商股價表現低迷，包括亞馬遜、蝦皮母公司Sea、南韓電商龍頭Coupang等股價不振，影響富邦媒股價氣勢，第三，近期股市波動大，高本益比股票遭獲利了結賣壓出場。

從籌碼面來看，外資連續四個交易日調節富邦媒持股，賣超達984張，近10個交易日賣超1,500張，是富邦媒主要賣壓之一。而富邦媒的股價近三個交易日股價跳水，回檔超過兩成，今年以來股價跌幅已近3成。

不過，從基本面來看，富邦媒除了定下千億營收目標，年初的董事會更通過今年資本支出達38.6億元，再度創下近年新高，顯示今年仍是高度擴張的一年，公司表示，今年的資本支出主要將投資在物流中心建置、倉儲營運設備、資訊設備及配送車隊建置等。

富邦媒 跌停 外資

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