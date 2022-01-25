快訊

我讀故我在 過去一年我們讀了什麼？

Omicron導致南韓確診激增！25日新增8571例破紀錄

振大環球1月26日登錄興櫃 紡織再添新兵

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

專精於提供休閒、流行、運動機能、居家及無縫等針織成衣設計及代工製造之成衣大廠-振大環球（4441）將於牛年台股封關日（1月26日）登錄興櫃掛牌交易，參考價為每股105元，主辦輔導推薦證券商為福邦證券。

振大環球實收資本額5.99億元，主要從事成衣設計、製造及銷售。生產基地涵蓋北、中、南越及馬達加斯加，並於北越河內設有集團設計打樣及海外管理中心。

振大環球表示，該公司已為近年國際大事如新冠肺炎疫情、地緣政治風險、供應鏈瓶頸等提早做下充足的準備，例如於越南的北部、中部及南部與非洲馬達加斯加等地設立生產基地，同時建立策略聯盟代工夥伴，可為客戶靈活調配產能，減少集中單一產區的風險。另外，公司亦深耕電商通路及國際品牌多年，近年因受惠於疫情影響，消費習慣轉為線上消費型態與歐美通路及品牌客戶針對有ODM設計能力的廠商集中下單趨勢，公司未來的營運可期。

振大環球2020年度合併營業收入為新台幣45.62億元，稅後淨利為新台幣2.76億元，每股稅後純益新台幣5.51元。受惠美國民生消費開始復甦，終端客戶回補庫存，2021年1~11月合併營業收入為新台幣61.04億元，稅後淨利為新台幣5.10億元，每股稅後純益新台幣9.14元，創近期新高。

展望未來，振大環球將持續設計兼具創新及品質之產品，滿足客戶所需，深化客戶關係，厚植企業競爭力以鞏固經營根基，並時時關注市場動態及國際局勢，及早布局因應未來變化，為客戶及振大環球創造雙贏局面。

新台幣

延伸閱讀

5大「百貨福袋」必買！SOGO、京站環球購物統統都有，再抽160萬VOLVO名車

聯亞藥重大訊息將公布 20日暫停交易

成衣廠再添新兵 振大環球26日登錄興櫃

雲豹能源拚年底轉上市 19日登興櫃

相關新聞

486先生解「9位數」定存衝股市 網友：原來是你拉台積電上來

知名團購電商老闆「486先生」陳延昶，日前發現定存的利息只有0.7 %，低到令他驚呼「0.7是甚麼概念阿？」，隨後他決定把低利息的定存解約，網友看到他公布的定存金額發現大亮點。

農曆年後 反敗為勝最重要三族群

萬寶投顧王榮旭表示，美股上週大跌，資金在今天點火台積電，拉抬大盤最後收高上漲89點，季線失而復得，本來季線就有一定的支撐，不過這次Fed例會公布結果，台股已進入休市期間，而再兩天即將封關，估計封關之前反彈的空間不大。

台股多空激戰 反向ETF爆量

台股加權指數昨（24）日力爭上游，由黑翻紅，高低差達322點，多空激烈交鋒，由元大台灣50反1可見一斑。這檔ETF昨日爆...

台股強震 封關前變數多

受到市場恐慌情緒影響，台股昨（24）日開盤未久即大跌216.9點跌破季線，幸而在政府相關資金進場護盤，與外資、投信各自鎖...

封關最後倒數！台股三大變數牽動多空走勢

台股盤勢震盪，多空交戰激烈；市場專家今（23）日認為，在農曆年封關邁入倒數下，現階段國內法說、美股財報、年前丙種結帳賣壓等三大變數，將牽動後市多空，指數仍有機會震盪後反攻，但逢高不宜失去持股警戒意識。

富邦媒吞第二根跌停 陷千元保衛戰...法人說是這三原因

外資近期連續賣超富邦媒（8454），使富邦媒繼昨日打落跌停價位後，今早盤再度在賣壓湧現下跌停鎖住，股價來到1,165元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。