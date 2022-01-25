快訊

我讀故我在 過去一年我們讀了什麼？

Omicron導致南韓確診激增！25日新增8571例破紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高本益比成長股修正風暴來臨？富邦媒連兩天摜至跌停

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

台股今（25）開低，早盤大跌逾200點，千金股中富邦媒（8454）昨打入跌停，今開盤又重挫，摜至跌停。今年以來富邦媒從高點1,625元快速修正至今日跌停價1,165元，今年跌幅已經近三成。

富邦媒自1/19至今盤中低點跌幅已達26.4%，探究其原因主要是本益比過高。依法人預估，今年富邦營收可達1,080.64億元，年增22.25％，每股稅後純益（EPS）約在23.92元。法人說，假設以EPS24元和近日最高收盤價1,780元計算，富邦媒本益比高達71.2倍，縱使跌至今低1,165元，本益比仍有46.6倍。

法人分析表示，近期高價成長股受到升息疑慮及資金抽離影響，股價修正劇烈，從基本面來看疫後民眾習慣網購消費，經過此次疫情富邦媒市佔率大幅提升，成為第一電商品牌，富邦媒雖持續成長，可達成營收1,000 億的目標，但對於下一推升主力方面，目前還沒有明確指引。

富邦媒 本益比

延伸閱讀

美股早盤大跌800點 烏克蘭緊張加上聯準會開會在即

台股收小紅 法人：短期操作需謹慎

台股上漲89.74點 三大法人賣超14.83億

中職／林益全合約未定出席開訓 領隊：兩FA一定留富邦

相關新聞

486先生解「9位數」定存衝股市 網友：原來是你拉台積電上來

知名團購電商老闆「486先生」陳延昶，日前發現定存的利息只有0.7 %，低到令他驚呼「0.7是甚麼概念阿？」，隨後他決定把低利息的定存解約，網友看到他公布的定存金額發現大亮點。

農曆年後 反敗為勝最重要三族群

萬寶投顧王榮旭表示，美股上週大跌，資金在今天點火台積電，拉抬大盤最後收高上漲89點，季線失而復得，本來季線就有一定的支撐，不過這次Fed例會公布結果，台股已進入休市期間，而再兩天即將封關，估計封關之前反彈的空間不大。

台股多空激戰 反向ETF爆量

台股加權指數昨（24）日力爭上游，由黑翻紅，高低差達322點，多空激烈交鋒，由元大台灣50反1可見一斑。這檔ETF昨日爆...

台股強震 封關前變數多

受到市場恐慌情緒影響，台股昨（24）日開盤未久即大跌216.9點跌破季線，幸而在政府相關資金進場護盤，與外資、投信各自鎖...

封關最後倒數！台股三大變數牽動多空走勢

台股盤勢震盪，多空交戰激烈；市場專家今（23）日認為，在農曆年封關邁入倒數下，現階段國內法說、美股財報、年前丙種結帳賣壓等三大變數，將牽動後市多空，指數仍有機會震盪後反攻，但逢高不宜失去持股警戒意識。

高本益比成長股修正風暴來臨？富邦媒連兩天摜至跌停

台股今（25）開低，早盤大跌逾200點，千金股中富邦媒（8454）昨打入跌停，今開盤又重挫，摜至跌停。今年以來富邦媒從高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。