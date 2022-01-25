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高本益比成長股修正風暴來臨？富邦媒連兩天摜至跌停
台股今（25）開低，早盤大跌逾200點，千金股中富邦媒（8454）昨打入跌停，今開盤又重挫，摜至跌停。今年以來富邦媒從高點1,625元快速修正至今日跌停價1,165元，今年跌幅已經近三成。
富邦媒自1/19至今盤中低點跌幅已達26.4%，探究其原因主要是本益比過高。依法人預估，今年富邦營收可達1,080.64億元，年增22.25％，每股稅後純益（EPS）約在23.92元。法人說，假設以EPS24元和近日最高收盤價1,780元計算，富邦媒本益比高達71.2倍，縱使跌至今低1,165元，本益比仍有46.6倍。
法人分析表示，近期高價成長股受到升息疑慮及資金抽離影響，股價修正劇烈，從基本面來看疫後民眾習慣網購消費，經過此次疫情富邦媒市佔率大幅提升，成為第一電商品牌，富邦媒雖持續成長，可達成營收1,000 億的目標，但對於下一推升主力方面，目前還沒有明確指引。
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