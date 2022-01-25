美股驚濤駭浪！台股早盤跌逾200點 台積電開盤跌10元

台股今（25）日開盤下跌98.33點，開盤指數17,890.71點；台積電（2330）開盤下跌10元，開盤價643元。美股驚濤駭浪震盪收紅，台股今日開盤先呈現走低回應。

群益投顧說，休市期間的Fed利率會議不排除升息更快加上本土疫情、俄烏衝突等變數，若期間美國科技股大幅修正，台股補跌壓力將沉重，建議封關前轉進為護盤對象的權值股，或縮手觀望等開紅盤後再做打算。

操作上可留意近期法人進場下檔有支撐的個股，如果春節期間國際股市利空出盡，觀望買盤可望在開紅盤後伺機進場。

周一(24日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲99.13點、漲幅0.29%，那斯達克指數上漲0.63%，標準500指數上漲0.28%，費半指數上漲1.31%。

第一金投顧表示，受到地緣政治衝突及貨幣緊縮預期的影響，美股早盤全面重挫，S&P500最多下跌4%、一度陷入修正區間；那斯達克指數也下跌近5%；道瓊指數下跌逾3%；比特幣下跌至3.3萬美元、自去年11月高點已回落逾50%。VIX 一度飆漲35%，但午盤過後有低接買盤進場，美股三大指數收復所有跌幅，比特幣回到3.6萬美元，VIX 指數則僅收漲3.64%。

統一期貨說，外資周一現貨買超3.6億，期貨淨空單增加1,126口至27,141口，十大交易人與特定法人合計賣出726口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,200點，P/C Ratio升至0.93，整體籌碼中性看待。

三大法人周一集中市場合計賣超23億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超3.6億元，投信買超20.8億元，自營商（自行買賣）賣超18.9億元，自營商（避險）賣超28.6億元。