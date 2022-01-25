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486先生解「9位數」定存衝股市 網友：原來是你拉台積電上來

聯合新聞網 / 綜合報導
486先生公布他的定存，金額高達1.3億。圖／取自陳延昶臉書
486先生公布他的定存，金額高達1.3億。圖／取自陳延昶臉書

知名團購電商老闆「486先生」陳延昶，日前發現定存的利息只有0.7 %，低到令他驚呼「0.7是甚麼概念阿？」，隨後他決定把低利息的定存解約，網友從他公布的定存金額發現大亮點。

486先生在臉書貼出一張圖，上面的定存金額有9位數，高達1.3億元，他表示因為定存利息只有0.7 %，立刻請財務部解約，並提到先前才投入1億到台灣股市進行長期投資，這次1.3億解約後也要投入正派經營的公司股市中。

PO一出，網友紛紛留言「原來今天是大哥把台積電拉上來的」、「今天買台積電的黑手是你嗎？」、「明天神山要衝了嗎？」、「開始懷疑大哥是不是某一期樂透中獎人」、「我沒看錯是1.3億對吧？我眨眼還算了好幾次」、「大額定存利率真的是很低」。

486先生 台積電 電商

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