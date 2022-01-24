台股收小紅 法人：短期操作需謹慎

台股今天在台積電帶領之下，化解續跌危機，指數開低走高，收漲89點，來到1萬7989點，守穩季線1萬7836點。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股進入封關倒數加上美股高檔拉回，短期操作需小心謹慎，另一方面，26日聯準會即將召開FOMC會議，貨幣政策方向仍有待觀察，但會議結果公布時台股已經牛年封關，預期封關前整體市場將偏向較為保守看待，對台股基本面維持正向看法，待年後不確定因素消弭後，指數仍有走高機會。

葉獻文指出，美國即將進入升息循環，不過歐日央行的寬鬆基調不變，而高獲利潛力的台股，加上企業配息意願高，推升股利率位居全球之冠，預期今年台股殖利率有望達3.76%，相較新興市場的3.15%出色，更優於全球平均股利率2.05%，有助於吸引外資回補台股，成為推升指數的資金面利多，且遇到市場震盪時，高殖利率也能發揮抗震之效，因此建議投資人若要抱股過年，不妨挑選高現金殖利率的龍頭產業。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光則說，從產業面來看，今年的亮點還是在半導體產業。尤其是第三代半導體，第三代材料如碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等，因更能滿足高頻、高壓產品的需求，在基地台、5G通訊相關、電動車等領域應用廣泛，觀察台灣第三代半導體供應鏈已成型，目前雖小量出貨但未來潛力可期。

要提醒的是，第一季仍有許多因素可能造成台股市場震盪。像是美國利率政策風險影響台股資金走向；另外包括供應鏈瓶頸、勞動力短缺、碳價上揚等可能推升通膨；而新冠病毒若持續出現變異，又會影響廠商交期、通膨造成的價格上揚等等，需要持續觀察。