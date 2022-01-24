台股上漲89.74點 三大法人賣超14.83億
上週五美股繼續重挫，台股今（22）日開低走高，自低點17,682.33點一路拉抬超過300點，指數盤中由黑翻紅，終場收在17,989.04點，上漲89.74點，成交量2,633.76億元；三大法人賣超14.83億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超3.6億元，投信買超29.09億元，自營商賣超（合計）47.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.9億元，自營商（避險）賣超28.63億元。
美股大跌繼續衝擊台股走勢，早盤一度下殺逾200點，不過隨著大型權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等回神，指數翻紅上漲。台積電今守住月線，並站上5日線，收653元，漲幅1.87%，聯發科漲至1,090元，漲幅1.87%。千金股中富邦媒（8454）開盤向下跳空，隨後鎖至跌停板，下跌140元，收1,290元。大盤指數終場收在17,989.04點，漲幅0.5%。
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