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台積電回神！台股漲89點收17,989點

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股今（24）日收盤，上漲89.74點，收盤指數17,989.04點，成交量2,633.75億元。（本報系資料庫）
台股今（24）日收盤，上漲89.74點，收盤指數17,989.04點，成交量2,633.75億元。（本報系資料庫）

台股今（24）日收盤，上漲89.74點，收盤指數17,989.04點，成交量2,633.75億元。台積電（2330）收盤上漲12元，收盤價653元。

台股今日盤中下跌後拉回，低點於17,682.33點，盤中最高達18,004.45點，法人表示，今日為上周跌深後的反彈表現。

群益投顧協理曾炎裕表示，投資人年後需留意三事件：美國科技類股在Apple公布財報後是否有撐、FED升息預期心理是否提前反應完畢、虛擬貨幣的漲跌反映投資人對美元的信心。目前看來，台股法人部位降低，曾炎裕建議，投資人於年後可參考自營商動向和台積電表現，再詳細規劃年後投資。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：矽力-KY（6415），玉晶光（3406），台勝科（3532），晶心科（6533），AES-KY與信驊（5274）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：富邦媒（8454），華碩（2357），世芯-KY（3661），力旺（3529）與瑞昱（2379）等股。

曾炎裕說，今年台股並無以往封關前行情，受國內外疫情升溫與FED消息影響，美國科技類股大跌，情況類似於1995～2001年間的網路泡沫化，進而影響外資對台股賣超，使台股受挫，造成投資人在今年封關前縮手速度加快，以求自保。而FED抑制通膨決策也將使NFT等虛擬產品面臨信仰考驗。

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