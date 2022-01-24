本土疫情升溫快篩訂單激增 泰博盤中大漲、站上各均線

本土疫情升溫，近期快篩急單激增，加上勞動部宣布移工人數超過50人的企業須全面快篩，將進一步推升業者的營運表現，市場推估國內快篩產能最大的泰博（4736），1月營收有機會突破6億元，創歷年同期新高，今（24）日股價開高走高，一舉站上各均線，盤中漲幅近半根停板；寶齡富錦（1760）也是開高，不過漲幅出現收斂。

Omicron高傳染力，讓本土疫情持續升溫，亞旭電腦桃園廠區出現移工群聚確診，遠雄自貿區的群聚感染擴大，勞動部宣布，移工聘僱人數超過50人的企業，須全面快篩所聘僱的移工，後續則將規畫50人以下企業的重點快篩。

在疫情拉警報的情況下，抗原快篩訂單急速增加，除了醫療院所訂單之外，還有家用的需求，另外，各企業包括航空、半導體、金融證券等下單量也激增。

泰博居國內抗原快篩領導地位，在各級醫療院所及各公家機構的標案市場占有率約六成五，一般藥局及超商連鎖通路的市占率則是超過七成，單班制月產能達400萬劑。

在訂單急湧下，市場推估泰博1月營收將有機會刷新歷年同期新高，且急單效應預估可延續1~2個月，泰博今日早盤以191元開高，一度拉升至197.5元，盤中漲幅4.87%。

同樣出現急單的寶齡富錦早盤以88.2元開高，一度拉升至90元，上漲逾半根停板，盤中漲幅收斂至0.48%。