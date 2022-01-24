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鴻海今年要更好 美系外資喊加碼、目標價168元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
鴻海（2317）董事長劉揚偉強調今年第1季的榮景前所未見，今年要比去年的表現更好。 聯合報系資料照
鴻海（2317）董事長劉揚偉強調今年第1季的榮景前所未見，今年要比去年的表現更好。 聯合報系資料照

鴻海（2317）董事長劉揚偉強調今年第1季的榮景前所未見，今年要比去年的表現更好，美系外資最新報告看好鴻海在電動車的布局，重申加碼評等，目標價維持168元；鴻海今（24）日股價開高，盤中漲幅1.47%。

劉揚偉表示，今年第1季雖是季節性的傳統淡季，但鴻海的營運表現有機會比過去幾年好，將是「過去未曾見過的榮景」，他強調，鴻海正在華麗轉型，電動車進度更比預期提早一年，電動車跟元宇宙是未來的兩件大事，鴻海去年在科技日除月展示三款電動車，也透過虛擬的方式將科技日的成果，同步在元宇宙中呈現，在過去的一年，新事業的發展如火如荼。

鴻海2021年合併營收5.94兆元，創下新高，年增近11%；2021年前三季獲利年增70%，為同期新高，劉揚偉說，「去年做得不錯，今年要更好」。

美系外資表示，鴻海上周宣布與Gogoro合作，一起跟印尼投資部、印尼電池（IBC）、Indika能源（Indika Energy）簽署合作備忘錄，將在印尼建立電動車生態系統。

美系外資說，這項計畫將鎖定4輪和2輪電動車電池開發，及包括能源存儲系統（ESS）、電池交換站和電池回收等系統，合作初期預計將優先聚焦磷酸鋰鐵（LFP）與固態電池，初期合作夥伴將投資約80億美元，預計2030年產值將達1,000億美元。

美系外資指出，鴻海去年與泰國國家石油（PTT）成立合資公司，採BOL商業模式，開發新市場及建立本土生態系統，擴大電動車業務；另外，鴻海在印尼的目標是到2030年，每年電動車出貨量達300萬輛。

美系外資認為，BOL（營運本地化）模式，將支持鴻海以東協（ASEAN）為起點，推動全球電動車生產規模成長，重申鴻海加碼評等，目標價維持168元。

台股早盤開低，一度大跌至17,682.33點，盤中翻紅，鴻海則是多頭重要指標，今日以103元開高，一度拉升至104.5元，盤中漲幅1.47%。

鴻海 電動車

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