台股震盪劇烈 手中股票砍不砍？分析師：先檢視這個

受美股大跌影響，台股連連下挫，今（24）日早盤一度重挫200多點，盤中由黑翻紅，台股大跌出現反彈，投資人該趁現在賣出嗎？哪些族群可以抱股過年，哪些則該適時停損？

權王台積電（2330）自高點688元一路跌至上周五收盤價641元，今反彈上漲力守月線，盤中一度衝高至651元。先前大漲的金融族群近期也有獲利了結賣壓，早盤金融指數一度跌幅達1.67%，後跌幅收斂至0.09%，幾乎拉回平盤。

分析師陳唯泰建議，金融股、晶圓代工股可以續抱，因為金融股這次下跌拉回幅度不大，又有基本面美國升息利多，也是台股大跌時主要的護盤族群，而晶圓代工則是基本面OK，且產能供不應求。

另外陳唯泰表示，建議停損的個股有漲多、沒太多實質基本面、本益比達30~40倍的電子股，如果之後想接回，建議在年報出來，利空出盡後再進場接。

陳唯泰說，現在是年報出來前的空窗期，也是投資人重新調整持股的時間點。當許多人去檢視一些具話題性的持股基本面時，會有「如夢初醒」的感覺，因此會有許多賣壓在年報公布前後出現，操作上建議投資人先賣掉目前較無實質獲利的股票，等年報公布、賣壓告一段落後，再行進場。