鴻海劉揚偉釋營運前景亮 早盤股價逆勢抗跌、守5日線

鴻海（2317）董事長劉揚偉對營運前景釋出樂觀看法，強調今年第1季的榮景前所未見，今年要比去年的表現更好，台股今（24）日仍未擺脫大跌的頹勢，各類股幾乎齊挫，鴻海早盤表現抗跌，力守5日線。

鴻海董事長劉揚偉表示，今年第1季雖是季節性的傳統淡季，但鴻海的營運表現有機會比過去幾年好，將是「過去未曾見過的榮景」，他強調，鴻海正在華麗轉型，電動車進度更比預期提早一年。

鴻海2021年合併營收5.94兆元，創下新高，年增近11%；2021年前三季獲利年增70%，為同期新高，劉揚偉說，「去年做得不錯，今年要更好」。

美股上周五持續下挫，道瓊指數下跌450.02點、跌幅1.3%，那斯達克指數下跌2.72%，標準500指數下跌1.89%，費半指數下跌1.72%；美股上周下跌，那斯達克指數上周下跌 7.55%、S&P500上周則是下跌 5.68%，都創下2020年3月以來最差的單周表現，道瓊指數單周下跌4.58%，創2020年10月以來最差的周表現。

美股下挫，台股在農曆年前封關日逼近下，今日開低，以17,843.33點開出，一度下滑至17,682.38點，跌破季線，鴻海則是以103元開高，一度拉升至103.5元，表現逆勢抗跌，力守5日線。