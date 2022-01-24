快訊

中央疫情中心錯登 台中本土確診案例仍是0

影／疑酒駕載客失控 台中計程車自撞水泥柱翻車1死1傷

鴻海無懼台股走跌 早盤股價力守百元關卡

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

鴻海（2317）今（24）日早盤以平高盤開出後，維持小漲1元橫盤走勢，相對大盤一度回挫超過200點並失守季線支撐，鴻海力守百元關卡表現相對搶眼。

鴻海今年以來，股價並沒有太突出表現，始終維持在110元上下區間震盪，惟外資連續6個交易日賣超53443張，投信與自營商上一個交易日則同轉買超，分別加碼459張與285張。

外資今日出具報告力挺鴻海，除了評等為買進之外，目標價更是來到每股168元。外資表示，鴻海與印尼投資部、印尼電池公司（PT. Industri Baterai Indonesia, IBC ）、Indika能源公司（PT. Indika Energy）和Gogoro簽署合作備忘錄，將在印尼建立電動車生態圈，投資金額約80億美元，產值預估在2030年達到1,000億美元。

外資對於鴻海在電動車業務上大邁進，透過開發新興市場建立生態圈一事非常看好，集團2030年在印尼可望達到每年300萬輛電動汽車的出貨量。這是繼去年鴻海攜手泰國國家石油（PTT），預計今年下半年開始在泰國建立電動車產線之後，鴻海佈局東南亞電動車市場的一大突破。

鴻海 電動車 印尼

延伸閱讀

封關倒數三天 台股有壓

鴻海：今年面臨三大挑戰

郭台銘看2022年 動盪但充滿機會

電動車、電競 不看淡

相關新聞

封關倒數三天 台股有壓

台股離農曆封關僅剩三個交易日，雖在美債殖利率飆高衝擊中，上周指數失守萬八大關，不過，市場專家認為，隨業內、代操等結帳賣壓...

美股走低續影響 台股早盤跌逾百點

台股今(24)日開盤下跌55.97點，開盤指數17,843.33點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價639元。

抱股過年 疫情最大變數

台股周三牛年封關，休市期間長達十一天，但由於美股科技龍頭財報、美國聯準會利率決策會議都集中台股休市期間公布，加上近期國內...

年後行情 五大隱憂

台股短線雖現跌深反彈契機，不過內外資法人看台股，農曆年後仍有五大隱憂：疫情的不確定性、終端需求能見度有限、企業獲利增速趨...

獲利穩定股 投資首選

台股周K線由紅翻黑，指數失守「萬八（18,000點）」大關。

電動車、電競 不看淡

本土疫情擴大，衝擊台股上周五（21日）跳空開低走低，加權指數摜破「萬八」大關，終場收在17,899點，重挫318點，周線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。