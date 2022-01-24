鴻海無懼台股走跌 早盤股價力守百元關卡

鴻海（2317）今（24）日早盤以平高盤開出後，維持小漲1元橫盤走勢，相對大盤一度回挫超過200點並失守季線支撐，鴻海力守百元關卡表現相對搶眼。

鴻海今年以來，股價並沒有太突出表現，始終維持在110元上下區間震盪，惟外資連續6個交易日賣超53443張，投信與自營商上一個交易日則同轉買超，分別加碼459張與285張。

外資今日出具報告力挺鴻海，除了評等為買進之外，目標價更是來到每股168元。外資表示，鴻海與印尼投資部、印尼電池公司（PT. Industri Baterai Indonesia, IBC ）、Indika能源公司（PT. Indika Energy）和Gogoro簽署合作備忘錄，將在印尼建立電動車生態圈，投資金額約80億美元，產值預估在2030年達到1,000億美元。

外資對於鴻海在電動車業務上大邁進，透過開發新興市場建立生態圈一事非常看好，集團2030年在印尼可望達到每年300萬輛電動汽車的出貨量。這是繼去年鴻海攜手泰國國家石油（PTT），預計今年下半年開始在泰國建立電動車產線之後，鴻海佈局東南亞電動車市場的一大突破。