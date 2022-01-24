美股走低續影響 台股早盤跌逾百點

台股今(24)日開盤下跌55.97點，開盤指數17,843.33點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價639元。

群益投顧說，外資大賣，指數跳空明顯破月線，形成短(中)線技術籌碼面進一步趨弱風險；短線多數中小電缺乏基期優勢，甚至仍臨相對連動市場基期承壓壓力。

操作上，時序題材股，如防疫概念、(傳產為主)農曆年應景題材股，以及具備資金避風港概念政策偏多的生技、綠能相關等，為短線較有市場關注度的方向。

上周五(21日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌450.02點、跌幅1.3%，那斯達克指數下跌2.72%，標準500指數下跌1.89%，費半指數下跌1.72%。

第一金投顧表示，國際貨幣基金IMF表示，美國聯準會升息可能會給一些國家疲弱的經濟潑冷水，伴隨通膨上升、疫情大流行和債務過高等風險，2022年的全球經濟就像一場障礙賽。

上周五美股持續重挫，那斯達克指數上周共下跌 7.55%、S&P500上周共下跌 5.68%，兩者皆創2020年3月以來最差的單周表現。道瓊指數單周下跌4.58%，創2020年10月以來最差的周表現；美股三大指數皆已收在200日移動均線下方，跌破重要支撐關卡。

統一期貨說，外資上周五現貨賣超400億，期貨淨空單增加1,140口至26,015口，十大交易人與特定法人合計買進1,313口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,300點，P/C Ratio降至0.86，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人上周五集中市場合計賣超457.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超400.3億元，投信買超32.3億元，自營商（自行買賣）賣超53.6億元，自營商（避險）買超36億元。