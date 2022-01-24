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台股高檔遇寒風 永豐投顧：衝高須補量

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
過去兩個月台股波動的軌跡，可以看出台股既蘊含希望、也潛藏危機。（本報系資料庫）
過去兩個月台股波動的軌跡，可以看出台股既蘊含希望、也潛藏危機。（本報系資料庫）

過去兩個月台股波動的軌跡，可以看出台股既蘊含希望、也潛藏危機。永豐投顧表示，自去(2021)年12月底再次突破18,000點後，台股在大型股帶動下走出一波行情，甚至達到18,600點的新高水準。從形態上看，再次越過18,034點意味形成相當大的頭肩底型態，然而在突破口，卻未見量能放出，突破的有效性存疑。

永豐投顧說，事實上，從領漲的股票可以看出，指數突破是走了捷徑，用長期整理的台積電、金融股等衝關，既無浮動籌碼，也大權值也是事半功倍。既然如此，再對照元月下旬的情況，台股的多頭進程需要再確認。既然1月21日受到美股重跌拖累，跌破18,000點，則破頸線必須迅速反攻，重新站回18,000點之上。其次，再次爭奪18,000點需要肅清浮動籌碼，也就是能夠價量配合，方為有效。

由升息引發市場反應，首先遭殃的是NASDAQ，因為NASDAQ含有大量的網路股、醫藥股，都是高本益比、甚至沒有本益比，於是股價率先修正。如果看NASDAQ走勢，明顯不同於其他指數，最大的問題是NASDAQ出現了跌破前低的現象，這不符合多頭市場一底比一底高的原則，是否意味趨勢改變，值得注意。

元月26日將有FOMC會議，恰在台股封關後，因此其影響可視為2月事件。從12月的FOMC會議以及此後的發展可以看出，Fed的態度由過去對通膨寬鬆看待轉為積極應對，原本在縮減QE與升息之外，馬上看到要縮表，出乎意外，對市場形成重大衝擊，而元月是否有更新的動作，實在值得關注。

就目前市場猜測看，主流意見仍是依循3、6、9月各升一碼的路徑。其實對抗通膨還是要護持經濟，尤其在疫情過後、美國期中選舉之前，相信Fed只能給市場施加是當壓力，緩和通膨，不能緊急剎車。

2月正值美股財報熱季，尤其是台股封關期間，多家重要公司相繼揭露，這對於股市走向就相當關鍵。其中元月底的蘋果、二月初的Alphabet與亞馬遜等就相當關鍵，如果財報能激勵股價振作，則可帶動NASDAQ脫離險境；倘若不然，對於股市的看法要更謹慎。

此外在2月中有應用材料的財報，這是檢視市場對半導體投資信心的考驗，目前普遍預期2022年半導體投資仍是如火如荼的進行，應用材料作為最大設備廠商，理應受惠，股價的走向就是投資人的投票。

台股 財報

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