股市動盪 法人：聚焦成長股

觀察歷史資料顯示，農曆封關前及開市後，台股指數漲多跌少；另一方面，聯準會政策走向雖增添市場的不確定性，但近期國際股市也有陸續回檔修正，消化加速貨幣正常化短線的影響；法人表示，投資人投資仍宜回歸基本面檢視，成長趨勢回到投資主軸，聚焦展望明確的成長股，選股不選市。

安聯投信表示，近期新一波疫情升溫，高傳染性讓市場擔憂供應鏈短缺問題難解，通膨壓力大增，利率期貨顯示市場預估聯準會將加速貨幣政策正常化腳步，除升息幅度預期由全年3碼升至4碼，市場也開始預期聯準會將同步啟動量化緊縮(QT)，此一因素造成金融市場波動增加。

針對近期市場走勢波動加劇，安聯投信台股團隊表示，目前來看，基本面、企業獲利面時期並沒有出現特別的變化；回顧過去幾周震盪修正，主要還是來自於投資人對美國聯準會升息及縮表步調的不確定感，影響短期投資偏好及資金流向。

安聯投信台股團隊表示，由於聯準會政策動向高度牽動全球資金，一旦加速緊縮可能從原本預期的三到六個月內縮短至一個月，此一不確定因素成為加劇近期市場波動幅度的關鍵原因。

展望後市，安聯科技基金經理人廖哲宏表示，今年全球景氣持續成長、未有衰退跡象，台灣也可望有3.5-4%的經濟成長率，高於疫情前長期平均水準，台股企業獲利預估正成長1.5%，但產業個股落差大，如矽晶圓、載板、IP/ASIC等族群預估今年仍有逾30%的獲利年增率，持續看好AI(人工智慧)、車用電子、高速傳輸及雲端等長期結構性成長趨勢所帶來的投資機會。

安聯投信台股團隊表示，投資看長不看短，基本面和企業獲利仍是牽動股價的關鍵因素。儘管股市面臨短暫修正整理時，好壞標的可能都會同步下跌，但當修正告一段落後，獲利能見度高、成長性佳者仍有望勝出；布局或利用市場修正時分批加碼、分散風險，保持耐心與信心。