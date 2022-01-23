牛年封關在即 法人建議台股這樣布局

台股26日（周三）牛年封關，法人表示，由於美股科技龍頭財報與美國聯準會FOMC會議都集中在台股休市期間公布，近期又有反壟斷法干擾投資信心，預期將影響內資抱股過年意願，投資人若有意抱股過年，不妨以具有抗波動特性的高現金殖利率個股為主，若看好年後開紅盤表現，積極的投資人可以布局與指數相關的龍頭權值股。

台股上周五受到反壟斷法案衝擊，美股重挫，特別是那斯達克指數跌幅超過3%，拖累台股同步大跌，指數下挫318點，跌破萬八大關，收在1萬7899點。台股單周大跌504點、周線跌幅2.74%，拉出一根長黑K棒，平均單日成交金額萎縮至2695億元；三大法人上周合計賣超660億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，1月美股走勢震盪加劇，先是月初受到升息加速影響，近期則傳出影響科技業巨頭的反壟斷法在美國國會持續推進，導致美國科技股龍頭大廠全數受衝擊，而台股與美股具有高連動性，許多供應鏈更與美國科技大廠相關，上周五台股投資信心大受打擊，且隨著牛年封關進入倒數，整體買盤意願降溫，除了加權指數跌破萬八大關，本周將尋求季線支撐；內資偏好的OTC指數更是出現明顯的領跌走勢，上周五收盤已回測半年線位置。

葉獻文說，從各類股來看，目前以傳產指數最為弱勢，上周五收盤跌破年線位置，其次是電子指數，上周五回落至月線與季線之間，僅有金融類股力守月線之上。由於對台股具影響性的美股科技龍頭財報與FOMC會議皆集中在台股休市期間公布，近期又有反壟斷法干擾投資信心，預期將影響內資抱股過年意願。投資人若有意抱股過年，押寶虎年紅盤行情，不妨以具有抗波動特性的高現金殖利率個股為主，若看好年後開紅盤表現，積極的投資人可以布局與指數相關的龍頭權值股。

安聯投信台股團隊表示，觀察歷史資料顯示，農曆封關前及開市後，台股指數漲多跌少；另一方面，聯準會政策走向雖增添市場的不確定性，但近期國際股市也有陸續回檔修正，消化加速貨幣正常化短線的影響，建議投資人投資上仍宜回歸基本面檢視，成長趨勢回到投資主軸，聚焦展望明確的成長股，選股不選市。

展望後市，安聯科技基金經理人廖哲宏說，今年全球景氣持續成長、未有衰退跡象，台灣也可望有3.5%~4%的經濟成長率，高於疫情前長期平均水準，台股企業獲利預估正成長1.5%，但產業個股落差大，如矽晶圓、載板、IP/ASIC等族群預估今年仍有逾30%的獲利年增率，持續看好AI（人工智慧）、車用電子、高速傳輸及雲端等長期結構性成長趨勢所帶來的投資機會。