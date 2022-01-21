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台股大跌318.98點 三大法人賣超458.74億
美股四大指數齊跌，尤以費半跌幅最重，台股今（21）日以18,113.94點開低，也是今日高點，盤中雖有小幅反彈，但在台積電（2330）、長榮（2603）等權值股賣壓下一路大跌，摜破萬八關卡，終場收在17,899.3點，下跌318.98點，成交量放大至3,041.72億元；三大法人賣超458.74億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超400.35億元，投信買超31.3億元，自營商賣超（合計）89.69億元，其中自營商（自行買賣）賣超36.06億元，自營商（避險）賣超53.62億元。
美四大指數續崩，衝擊台股走勢，今日下跌家數達1,509家，大型權值股幾乎全盤覆沒，台積電跌至641元，跌幅1.54%，長榮跌幅高達6.85%，陽明（2609）更失守100元，回落至99元，但中華電（2412）逆勢上漲，漲幅0.43%。千金股以祥碩（5269）上漲最多，信驊（5274）跌破3,000元至2,945元。大盤指數終場收在17,899.3點，跌幅1.75%。
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