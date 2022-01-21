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貨櫃三雄股價齊挫 長榮跌幅最重、陽明跌破百元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股21日重挫，盤面上一片慘綠，航運股跌勢沉重，尤以貨櫃三雄跌勢沉重。美聯社
台股21日重挫，盤面上一片慘綠，航運股跌勢沉重，尤以貨櫃三雄跌勢沉重。美聯社

台股今（21）日重挫，盤面上一片慘綠，航運股跌勢沉重，尤以貨櫃三雄跌勢沉重，長榮（2603）重挫6.85％，收在115.5元，跌勢最重；陽明（2609）則是失守百元關卡價位，收在最低的99元，跌幅4.8％；航運類股收盤跌幅4.92%。

台股今日開低走低，失守萬八，各類股幾乎齊挫，僅橡膠類股小漲0.18％，大盤指數收在17,899.3點，下跌318.98點；航運股包括貨櫃、散裝族群、航空股等都大跌，僅嘉里大榮（2608）、宅配通（2642）、慧洋-KY（2637）等少數個股力守紅盤，尤以疫情擴散下，宅經濟題材的宅配通漲幅3.88%作收，表現強勢。

貨櫃股近期有外資送暖，一家美系外資重申長榮加碼評等，目標價由245元調高至294元，另一家美系外資則是重申陽明買進評等，目標價上看186元，主要是看好陽明股息的配發及運價持續上漲等，預估陽明總報酬率93.6%，包括股價報酬率74.6%，股息殖利率報酬率19%。

但無論是外資喊買、去年獲利、今年的殖利率等題材，貨櫃股仍無力擺脫頹勢，貨櫃三雄中長榮跌勢最重，早盤以122元開低，終場收在115.5元，下跌8.5元，跌幅6.85％。

陽明更是失守百元關卡，早盤以103元開低，終場收99元，下跌5元，跌幅4.8％；萬海（2615）以159.5元開低，收在151.5元，下跌9.5元，跌幅5.9％。

法人認為，貨櫃股雖有獲利強、運價高及高殖利率等題材，但是卻是利多漲不動，利空跟著跌，就連外資調高目標價也不漲，主要是認同度不夠，原因在於可能最高峰已過，且在套牢的籌碼壓力下，很難推動股價，後續可能要看配息，是否推動漲勢，可能要等到董事會前有低點再布局。

外資 陽明

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