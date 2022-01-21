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台股失守萬八！終場大跌318點收17,899點

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（21）日收盤失守萬八關卡，下跌318.98點，收盤指數17,899.30點，成交量3,041.71億元。台積電（2330）收盤下跌10元，收盤價641元。今日受到美股周四收盤跌幅較大，日股早盤跌幅接近2%等利空衝擊，引發台股賣壓釋出。

台股開低走低，盤中曾下探17,900點支撐，下跌超過300點，近日受到美國科技股跌幅較大的影響，台股拉回幅度也深，整周下跌504.03點。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：祥碩（5269），緯穎（6669），貿聯-KY（3665），瑞昱（2379）與毛寶（1732）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：矽力-KY（6415），AES-KY（6781），世芯-KY（3661），愛普（6531），欣興（3037），瑞鼎（3592）與惠特（6706）等股。

法人表示，台股下跌行情受內憂外患影響，內憂在於疫情升溫與封關在即，導致內資主力縮手速度快；外患則受美股調整資金脈動影響，美股殖利率至今攀升至兩年新高，對於市場行情調整速度加快，且費半指數於昨（20）日跌破低點，也影響台股，雖基本面有撐，但短線缺乏信心。

摩爾投顧證券暨期貨分析師陳昆仁說，投資人仍可抱股過年，持股水準可抓五至六成，同時保持資金彈性運用。對於年後台股，陳昆仁認為，仍可保持樂觀看待，按照以往經驗，美債殖利率與股市指數連動相關，短線震盪後，台股投資價值有機會浮現，投資人布局時，比起景氣循環股，可多加關注基本面持續成長的企業，以今年有趨勢成長的族群為主，例如：半導體、車用相關類股、IC設計等族群。

台股

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