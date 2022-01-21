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台股盤中挫逾300點 測試廠今年營運正向股價抗跌

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
台股。（聯合報系資料照）
台股。（聯合報系資料照）

台股指數今（21）日盤中一度重挫逾300點，先前領漲族群多一片慘綠，但各電子族群中，半導體測試廠由於今年5G、車用及高速運算等需求仍看好，全年市場需求維持正向，盤中半導體測試股包括旺矽（6223）、雍智（6683）及中華精測（6510）股價表現相對抗跌。

美股走弱影響下，台股今日開低走低，盤中指數不僅跌破18000點關卡，指數盤中更一度重跌逾300點，先前領漲強勢股出現重挫表現，不過，半導體測試股在先前股價表現相對平穩，股價回檔壓力相對小，再加上今年產業前景持續正向，包括旺矽、雍智及精測早盤均一度逆勢小漲，盤中三檔個股跌幅均在1%至2%之間，股價表現相對抗跌。

市場法人指出，去年以來，在全球四大需求動能5G相關、筆電、高速運算（HPC）與車用電子帶動下，台廠三大測試介面廠營運，均有不錯表現，其中，旺矽全年營收更是續創歷史新高，市場法人認為，未來隨著高階晶片複雜性及成本不斷墊高，半導體產業持續追逐更小的晶片、更強大的效能，使晶片設計、製造、封裝技術難度激增，IC測試重要性也與日俱增，帶動相關測試需求爆發。

此外，旺矽及精測近幾年來持續擴大在探針卡領域的營運比重及布局，去年在營運表現也逐漸反應探針卡產品毛利率相對較佳的優勢，今年全球探針卡市場持續看成長，也將有利旺矽及精測的全年營運表現。

中華精測 半導體 晶片

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