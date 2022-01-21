台積電股價為何這麼弱？法人說分明

台積電（2330）法說會報喜，一度激勵股價衝上688元的歷史天價，但之後卻是連四天下跌，回測月線支撐，投資人忍不住疑惑，為什麼台積電基本面這麼好，連日來股價卻走弱，法人認為，主要是受兩大因素的影響，但看好在整理過後，有機會再創高。

美股周四下跌，道瓊工業指數下跌313.26點，跌幅0.89%；那斯達克指數下跌1.3%；標準500指數下跌1.1%；費半指數下跌3.25%，收在去年10月底以來的低點，本周已下跌10%，恐將創2020年3月以來最大單周跌幅。

美國半導體股周四隨著科技股重挫，統計從12月的高峰已回落13%，陷入修正，台積電ADR也遭殃，周四大跌2.1%，收在128.33美元，本周跌幅8.8%，不過，今年以來尚有6.7%漲幅。

台積電去年營收及獲利雙雙創新高，去年第4季稅後純益1,662.3億元，每股純益6.41元，創新高，去年全年稅後純益5,965億元，每股純益23.01元，創下新高紀錄。

台積電預估，今年第1季營收美元計價營收166~172億美元，換算季增5.5~9.3%，均標為季增7.4%；首季毛利率53~55%，季增0.3個百分點以上；營益率42~44%，季增0.3個百分點以上。

台積電預估今年全年美元營收年增24~29%，將再創新高，同時上修長期毛利率至53%以上，台積電預期，未來幾年美元營收年複合成長率將成長15~20%，毛利率將達53%及以上；今年資本支出預估將達400~440億美元；台積電法說會後，多家外資最新報告調高台積電目標價，一家美系外資更是將目標價由1,035元調高至1,050元。

台積電法說會報佳音，推升股價再創歷史新高，但連日來則是走跌，今（21）日開低走低，回測月線，盤中一度下滑至641元，距歷史天價已跌掉47元，投資人不禁要問，台積電為什麼這麼弱，法說會報喜，會後股價卻只上漲2天？是否要等到農曆年後才會再發動攻勢？

法人坦言，台積電走弱、台股下跌，與美股下跌脫不了關係，尤其是費城半導體指數能否止穩，將連動台積電後續的走勢，雖然法說會釋出正面消息，但誠如資深半導體分析師陸行之所說，「怎麼感覺一次把未來幾年的利多都講完了」，在農曆年前買盤觀望下，衝擊股價的表現；不過，法人認為，台積電整理過後，有機會再往上攻。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股下跌有三因素影響，台積電從去年的570元漲到688元，漲幅超過2成，其實漲很多，相較於元大台灣50（0050），台積電的表現比較強，雖然從688元拉回，主要是受美股下跌，尤其是費城半導體指數的連動，但在基本面好的情況下，股價還是會再有表現的機會。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股及台積電都受到美股修正的影響，台積電ADR是重要的觀察指標，美股在跌深下有機會反彈，台股也將受到連動，當然台積電的走勢也會有連動，只要美股不要太差，台積電止穩整理後有機會再挑戰高點。