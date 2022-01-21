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奇鋐盤中逆勢上揚3% 散熱族群股價抗跌

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

台北股市今（21）日開盤大跌，一度最高跌點有255點，不過散熱族群股價普遍逆勢抗跌，奇鋐（3017）盤中上揚逾3％，股價更是改寫歷史新天價，盤中高點突破百元、來到每股102元。健策（3653）也翻紅、上揚1.15%，其他如雙鴻（3324）、力致（3483）、建準（2421）則跌幅約在1%左右。

法人表示，奇鋐伺服器與5G基地台產能滿載，預期首季業績可望淡季不淡，且搶進折疊手機與低軌衛星商機，營運成長動能備受矚目。且值得注意的是，外資近四個交易日大買奇鋐，以近五個交易日來看，一共買進高達16,743張，連帶投信也聯日買超2,587張。

奇鋐去年12月營收站穩40億大關，創史上同期新高紀錄，累計第四季營收達122.1億元，也為歷史次高紀錄，較上季增加3.7%、年增率16%。累計去年全年營收473.33億元，年增率逾19%。

雙鴻去年營收也繳出亮眼成績單，第4季營收41.92億元，季增13.11%、年增15.7%；去年全年營收142.46億元，年增16.7%。

雙鴻今年營運樂觀，不僅在英特爾新一代伺服器平台Eagle Stream陸續擠下對手，拿下更多客戶訂單，加上既有英特爾伺服器平台Whitley持續出貨、並取得新客戶訂單，今年營收成長可望超越原本年增20%的目標。

不過同族群的元山（6275）早盤下跌幅度有2.7%、泰碩（3338）今早盤下跌也有逾4.5%。

奇鋐 雙鴻

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