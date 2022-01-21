台股早盤一度失守萬八 法人教戰：為劇烈震盪做好準備

台股指數今（21）日早盤一度失守萬八關卡，凱基投顧仍維持台股今年高點19,000點(約當 2.2xPB)與低點15,800點(約當 1.9xPB)目標。第1季中上旬前，選股重心為首季營運淡季不淡者，諸如：雲端/資料中心、商用筆電、汽車電子、網通、運動休閒等；第1季下旬以後，可增持高殖利率類股，以因應劇烈震盪的風險。

凱基投顧表示，上市櫃公司業績首季淡季不淡力抗資金緊縮，可以支撐台股今年第1季中上旬維持震盪向上。儘管聯準會升息預期不利科技股評價表現，惟企業財報偏多且首季展望正面將可力抗資金面緊縮的利空。

除台積電（2330）1月13日法說會釋出令人振奮的展望之外，凱基投顧預期，接下來的指標性企業也將不約而同揭露首季營運淡季不淡且優於預期的利多。台積電首季營收預估季增率高達7%，遠優於往年的季減4~10%，主要反映HPC與車用相關需求強勁，以及iPhone13銷售淡季不淡，這意味來自雲端/資料中心、電競、汽車電子與iPhone等相關供應鏈首季業績也將有機會獲得上修的空間。

凱基投顧預期來自台達電（2308）、NB 組裝廠、網通廠等也將有可能釋出首季淡季不淡的正面展望，除了反映缺料緩解帶動出貨轉為順暢之外，也意味來自於電動車、商用/電競筆電、網通等終端需求仍舊強勁且優於往年表現。

非科技業部分，凱基投顧觀察來自成衣、製鞋、自行車等客戶的拉貨動能非常強勁，背後反映經濟解封後的報復性需求。今年第2季將迎來基本面轉弱與資金面退潮利空，最快第1季下旬恐將轉為修正，預期最快第1季下旬台股將轉為震盪向下，主因第2季起將迎來基本面轉弱與資金面退潮的雙重利空打擊。

凱基投顧說，預估第1季中上旬台股維持震盪向上，但第1季下旬恐轉為震盪向下。儘管聯準會升息不利市場風險偏好，惟科技股首季淡季不淡的利多將可力抗資金面緊縮的利空，支撐台股第1季中上旬維持震盪向上。